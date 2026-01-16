גנץ הולך עם האמת: חרם על נתניהו שווה אסון לאומי | דניאל בחזית

"החרם על בנימין נתניהו הוא אסון! שילוש המילים הקדוש: ׳רק לא ביבי׳, יוביל אותנו לאבדון!" - לא, אלו לא מסרים שבקעו מגרונם של השרים שלמה קרעי או יריב לוין. זה בסך הכל תקציר מנהלים של חשבון הנפש אותו ערך השבוע חבר הכנסת בני גנץ.

חצי שנה הוא שתק. עכשיו, עם הגב לקיר, וסקרים בשפל, גנץ סוף סוף הולך עם האמת שלו: חרם שווה אסון לאומי. כצפוי, הוא חוטף כהוגן. מי שמכנים את עצמם המחנה הליברלי בישראל, אלו שכל טיעון שלהם מתחיל ב"גזענות" ונגמר ב"קץ הדמוקרטיה", יודעים להצליף עד זוב דם במי שמעז חלילה לסטות מהשורה.

אבות שיטת החרם המכוערת, זו שגלשה לאקדמיה, למערכת המשפט, לתקשורת, לחברויות בין אנשים, הם - הנאורים מטעם עצמם - סיפרו לעצמם ולנו שהכל בגלל כתבי האישום נגד נתניהו. הרי תמיד יש להם משהו.

לכולם הם עשו את המוות. כשבגין איים עליהם הוא היה "פשיסט", כששרון נבחר קראו לו "רוצח". זה נכון, גנץ כבר ניסה בעבר ונכשל. הרבה פעמים הקריב את עצמו למען ישראל, גם בפוליטיקה, וחטף - גם מנתניהו עצמו, שזיהה את הנאיביות הפוליטית של השותף בני.

אבל גנץ משאיר עכשיו את העבר מאחור: הוא טוען שמה שהוא מבין – מקובל על שמונים אחוז מהאזרחים כאן: חרם על נתניהו מעניק שליטה לקיצונים. החרם מזניק את את מנסור עבאס ובן גביר לעמדות כוח. הוא מביא לשנאה בתוכנו: שבעה באוקטובר, מלחמות, חטופים, עתיד שחור.

בני גנץ לא מוכן לתת יותר למועצת האשורה לקבל החלטות דרמטיות על עתיד מדינת ישראל. הוא לא יחיה יותר במציאות הזאת. גנץ פונה למרכז, ולמעשה יוצא בקמפיין "רק ביבי". השאלה אם יעמדו לו הכוחות, כשיגלה שהחברים לשעבר הפנו לו עורף, ושגם בתוך הבית הוא סופג יריקות.

עוד מעט גם יקראו לו "ביביסט", אומרת אחת שיודעת. יש הרי אנשים שמתקשים עם מורכבות. אז בני, תהיה חזק. הרי כבר אמרת בעצמך: ישראל מעל הכל.