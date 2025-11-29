במפלגות החרדיות מגששים: גיוס הסיעות הערביות - להעברת החוק
הבדיקה נעשתה מול חד"ש-תע"ל במטרה לבדוק האם יסייעו להם באישורה בכנסת • על אף שנמנעו מלעסוק בחוקי גיוס, גורם בסיעות אומר - "הפעם זה שונה" • הדילמה מאחורי הקלעים: הממשלה עלולה ליפול במידה והחוק לא יעבור
במפלגות החרדיות גיששו עם סיעת חד"ש-תע"ל בנוגע להאם יסכימו לסייע להם בהעברת חוק הגיוס - כך דיווחנו הערב (שבת). בסיעות הערביות טרם החזירו תשובה כיצד יצביעו.
נציין שבעבר הסיעות הערביות נמנעו מלהתערב בחוקים העוסקים בגיוס לצה"ל - מכל סוג שהוא. עם זאת, גורם במפלגות אומר כי "הפעם זה שונה". הדילמה מאחורי הקלעים היא גם האפשרות כי במידה ויפילו את החוק - ממשלת נתניהו תיפול. בנוסף, ישנו זעם על סיעת ש"ס שהצביעה נגדם בכנסת בכמה הזדמנויות.
מוקדם יותר הערב דיווחנו במגזין השבת כי גורמים בציונות הדתית מסרו ל-i24NEWS כי הסיעה לא תעביר חוק "שלא מגייס". במפלגה נערכים להתמודד עם הלחץ שיופעל על חברי הכנסת, כאשר שמו של חבר הכנסת אופיר סופר עולה כאחד שצפוי להתנגד להצעה - לצד מספר ח"כים נוספים, בהם סעדה ואלדשטיין.