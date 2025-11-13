הקואליציה משביתה ועדות בכנסת - כדי לא להכעיס את ש"ס

הקואליציה לא ממנה יושבי ראש חדשים לוועדות הבריאות והחינוך בכנסת, כדי לא להסתכסך עם ש"ס - כך פרסמנו הבוקר (חמישי). אי המינוי בפועל משבית את הוועדות החשובות. היועצת המשפטית לכנסת שגית אפק, אמרה בשיחות סגורות: "חמור מאוד".

חבר הכנסת סימון דוידסון מסיעת יש עתיד מסר בתגובה: "אזרחי ישראל הם הנפגעים העיקריים, שליחי הציבור שלהם מנועים מלפקח על עבודת הממשלה וידיהם כבולות מקידום האינטרסים של הציבור שבחר בהם".

כזכור, סיעת ש"ס הודיעה בחודש אוקטובר האחרון כי היא פורשת מתפקידיה הקואליציוניים בשל אי ההתקדמות בחוק הגיוס. כחלק ממימוש החלטה זו, יושבי ראש ועדות החינוך והבריאות, יוסי טייב ויוני משריקי, התפטרו מתפקידם.