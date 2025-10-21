"למען האחדות": סילמן פנתה להרצוג בבקשה לחון את נתניהו

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן פנתה היום (חמישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה לחון את ראש הממשלה בנימין נתניהו, על מכתב, אותו הגישה ללשכת הנשיא, חתומים כל שרי הליכוד.

השרה טענה במכתבה כי מהלך זה נעשה "מתוך צורך לאומי ברור לאפשר לראש הממשלה להתפנות לעיסוק המלא בענייני המדינה". סילמן, כתבה כי משפטו של נתניהו הוא "פצע מדמם בגוף החברה הישראלית, שפוגע באחדות הלאומית ומעמיק את השסע בעם". עוד ציינה כי "המערכה הביטחונית עדיין לא תמה".

עוד מהמכתב שהוגש לנשיא: "בעיני ציבור עצום, המשפט נגד ראש הממשלה הוא נגד מחנה שלם בעם. משפט שעצם קיומו פוגע במעמד המדינה בעולם". כזכור, השיח על חנינת נתניהו תפס תאוצה לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ, ביקש זאת מהרצוג במהלך נאומו בכנסת. "למה שלא תעניק לביבי חנינה? בתקופת מלחמה, למי אכפת מסיגרים ושמפניות?", אמר.