ברקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפלגות הכנסת מקיימות היום (שני) את הסיעות שלהן. מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן קראו נגד ההסכם המסתמן ואף כן לתקוף בלבנון ובאיראן בתגובה לכל ירי נגדנו. בני גנץ קרא לראש הממשלה לרתום גם את ראשי האופוזיציה, "לעמידה כחזית אחת בסיוע בשיפור ההסכם".

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ליברמן אמר בישיבת סיעתו: "אם אותו הסכם היה מתרחש בזמן ממשלת השינוי, נתניהו היה מאשים אותנו בבגידה מעל כל במה אפשרית". בהמשך, הוא הציג את התוכניות שלו למצב החדש שנוצר: תחילה, ישראל חייבת להודיע שהיא לא מקבלת שום חיבור בין איראן ללבנון. שנית, במידה וחיזבאללה ישגר טילים או כטב"מים לעבר ישראל, נגיב בעוצמה. בנוסף, מעכשיו המוסד חייב להתמקד במשימה אחת בלבד - הפלת משטר האייתוללות.

יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר על ההסכם: "הוא כישלון אסטרטגי של מדינת ישראל, ממשלת ישראל וראש ממשלת ישראל. ישראל חייבת לשמור על חופש פעולה, בלבנון ומול איראן - כל פיתוח מחדש של מאגר הטילים הבליסטיים ויכולות גרעיניות צריך להיות יעד לפגיעה".

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעתו במפלגת "ביחד": "נתניהו הפסיד את המלחמה. נתניהו לא הביא את הסחורה - הוא קרס ברגע האמת. בשבעה באוקטובר למדנו שנתניהו כבר לא יכול לשמור על בטחונם אזרחי ישראל. ב-15 ביוני 2026 למדנו שהוא כבר לא יכול לנהל מערכה מדינית".

כזכור, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את ההסכם וטען: "איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לבטחוננו, והוא איננו מחייב אותנו בשום צורה. אסור לנו להתפשר על פחות מפירוק החיזבאללה, אסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמנו כבשו וטיהרו מתשתיות טרור, אסור לנו לחזור למצב בו אלפי מחבלים יושבים על גדרות יישובי הצפון, ובוודאי שאסור לנו לשתוק לרגע מול ירי לעבר מדינת ישראל".

גם סמוטריץ' כתב על ההסכם: הוא רע לישראל ולעולם החופשי כולו. למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן והם לא ירדו לטמיון. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".