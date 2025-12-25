יותר ממיליארד שקלים: התקציבים לחרדים שאושרו בכנסת

ועדת הכספים אישרה היום (חמישי) יותר ממיליארד שקלים לתקציבי הסיעות החרדיות, בהם כ-420 מיליון שקלים עבור החינוך העצמאי של מפלגת יהדות התורה ו-360 מיליון עבור מעיין החינוך התורני של ש"ס.

התקציבים הנוספים שאושרו בוועדה בין היתר הן 151 מיליון שקלים עבור מוסדות הפטור; 136 מיליון שקלים עבור מוסדות "מוכר שאינו רשמי", שהן אינן חלק מהחינוך הממלכתי הרשמי, אך מקבלות תקצוב חלקי ממשרד החינוך ופועלים תחת פיקוחו. 75 מיליון שקלים מתוך הסכום מקורו כחלק מהכספים הקואליציוניים.

מיליון שקלים הועברו בנוסף לחינוך ההתיישבותי, כ-13 מיליון למוסדות התורניים, 10 מיליון שקלים לגרעינים התורניים ומיליון עבור תרבות יהודית. במסגרת הכספים הקואליציוניים, מעבר ל-75 מיליון, יועברו 32 מיליון שקלים לתמיכה בשירותי דת ושני מיליון שקלים עבור מכוני מחקר תורניים.

לפני שבוע אישרה ועדת הכספים בנוסף סכומים גדולים כתקציבים עבור החרדים, זאת לאחר שהמפלגות החרדיות הסירו אתמול את חרם ההצבעות ואיפשרו לקואליציה להעביר מספר חוקים נפיצים בטרומית.

בין היתר, אושרו 14.5 מיליון שקל עבור "תחזוקת מנהרות הכותל", 32.7 מיליון שקל תוספת למשרד ירושלים ומסורת, 28 מיליון שקל עבור ירושלים ומסורת - פיתוח, בגין הרשאות עבר ו-22.7 מיליון עבור עבודות תשתית בקבר הרשב"י במירון.