החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש יובא לוועדת החוקה בכנסת

לאחר שעבר בקריאה טרומית, הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה תובא היום (שני) לדיון בוועדת החוקה בכנסת. על אף החרם של הסיעות החרדיות, הן צפויות לתמוך בהליך בשל דין פוליטי שנסגר איתן.

במסגרת הדיל, סיכם יו"ר הקואליציה אופיר כץ כי התיקון לחוק בתי הדין הרבניים, העוסק בהרחבת סמכויותיהם, יאושר במליאה. הצעת חוק זו אושרה בקריאה לפני כשבוע - יחד עם "חוק התקשורת" של השר שלמה קרעי.

שר המשפטים יריב לוין טען כי מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה כפי שקיים בישראל "אינו קיים באף מקום בעולם", בטענה כי במדינה יש שיטה "מעוותת, ובה כופים על ממשלה יועץ משפטי שמונה על ידי ממשלה קודמת - שעמדותיה הפוכות לחלוטין".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כבר הודיעה במאי האחרון כי הייעוץ המשפטי מתנגד להצעת חוק זו, בטענה כי הוא צפוי להוביל "להחלשה משמעותית של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ושל מערך התביעה הכללית כאחד, שכן הן פוגעות בהיררכיה של המערכת ויוצרות שתי מערכות נפרדות בעלות סמכויות חופפות בחלקן".