מפגש קצוות: מה נסגר עם איומי הירידה מהארץ של ח"כ בליאק?

חבר הכנסת ולדימיר בליאק מ"יש עתיד" עורר סערה ברשת כשאמר שהילדים של כולנו עשויים לעזוב את הארץ אם מפלגתו לא תנצח בבחירות. בפינה השבועית "מפגש קצוות", הוא התמודד עם השאלות הקשות על איומי ירידה מהארץ וייחס אותם למציאות החברתית של צעירים עם אפשרויות בחו"ל: "רוב האנשים שיורדים בשנים האחרונות הם צעירים שיש להם אופציות, כנראה שהם לא מוכנים לחיות במדינה שאיבדה את דרכה".

בתגובה, נוה דרומי שאלה כיצד הימין מעולם לא איים בכך, גם בעת משברים פוליטיים קודמים. בליאק הצדיק את עמדתו והדגיש את ההבדל בין הצעירים לבין המסרים הפוליטיים: "אם אתם לא בשלטון, זה ללכת מהארץ למה תמיד למקומות האלה? זה לא נכון".

עוד במהלך הפודקאסט, דיבר בליאק על כוח המחנה הליברלי בסקרים ועל תפקוד האופוזיציה: "המחנה שלנו מוביל עם 60 פלוס בכל הסקרים. אנחנו העוגן, עלינו אפשר לסמוך", וציין את הצורך בוועדת חקירה ממלכתית לבדיקת מינויים בעבר.

בליאק גם התייחס למחאות ולרפורמות האחרונות, וטען כי "הממשלה בחרה לדרוס את הערכים הדמוקרטיים", אך הבטיח שהאופוזיציה תמשיך להיות פעילה ואפקטיבית.