גורמים ב"הציונות הדתית": לא נעביר חוק שלא מגייס

סערת חוק הגיוס: גורמים בציונות הדתית התייחסו לנושא והסבירו כי לא יעבירו "שלא מגייס", כך נודע הערב (שבת) ל-i24NEWS. עוד פורסם ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי הסיעה תתכנס לקבל החלטה הנוגעת לעמדתם בנושא.

לצד זאת, במפלגה נערכים להתמודד עם הלחץ שיופעל על חברי הכנסת, כאשר שמו של ח"כ אופיר סופר עולה כאחד שצפוי להתנגד להצעה. בנוסף לסופר, בקואליציה מעריכים כי יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין צפוי להתנגד. לצידו, גם חברת הכנסת שרן השכל, וחברי הליכוד - דן אילוז, משה סעדה ואלי דלל.

בנוסף, ישנה הערכה כי כל חברי מפלגת אגודת ישראל ייתנגדו לכך. שמו של שר האוצר סמוטריץ' כעת נמצא בסימן שאלה.

מוקדם יותר השבוע פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית כי יו"ר ועדת חוץ וביטחון בכנסת בועז ביסמוט, אישר שורת צעדים על מנת להעביר את חוק הגיוס כמה שיותר מהר, בדיונים שיחלו בשבוע הבא. בין הצעדים שאושרו: הוספת דיונים גם בשעות הלילה, אחרי שנסגרת המליאה.

ועדת החוץ והביטחון תקיים שלושה דיונים השבוע בהכנה להעלאת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. הדיון הראשון יתקיים בשני בבוקר, ובשלישי יתקיימו שניים נוספים. הנוסח המעודכן קובע כי השנה הראשונה של החוק תקוצר ותוגדר באופן קשיח - ממועד החקיקה ועד ה-30 ביוני 2026, ללא תלות בתאריך האישור הסופי שלו.

המשמעות היא שהיעד הבא, 5,760 מתגייסים, יחול כבר בעוד כחצי שנה.בתוך כשנה וחצי נדרשת עמידה ביעד מצטבר של 8,160 חיילים. הסנקציה הכלכלית הקשה לחרדים: תקציב הישיבות יחזור רק חצי מיידית, והחצי השני רק אחרי שנה אם יעמדו ביעדים. עם זאת, במסגרת חוק הגיוס החדש, כל צווי הגיוס שנשלחו מאז פקיעת חוק הגיוס הקודם בשנת 2023 יבוטלו.