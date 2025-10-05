דרעי על תחקיר מחדלי 7/10: "מה זה משנה? הכל מיד הקב"ה"

בראיון של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי לביטאון המפלגתי היום (ראשון) אמר: התייחס לתחקיר על מחדלי 7 באוקטובר: "מה זה משנה?". לדבריו יש להבחין בנושאים בהיבט הרוחני. "אנחנו כיהודים מאמינים בני מאמינים, חייבים לדעת שכל מה שקורה - הכל מיד הקדוש ברוך הוא".

"היום מפרסמים תחקירים ארוכים ומפורטים, לפרטי פרטים, דקה אחר דקה", אומר דרעי, "אבל מה זה משנה? לכל אחד יש תירוצים: זה תיאר , זה חשב, זה ניתח, זה עשה. ובסופו של דבר - 6,000 מחבלים נכנסו באותו יום לישראל, ובקרוב למאה נקודות שונות הצליחו לפרוץ את הגדר שהייתה אמורה להיות החזקה ביותר בעולם".

לדבריו "אף אחד לא יכול להסביר איך זה התרחש. כל מה שקרה באותן יום זה בלתי נתפס. איפה היה המודיעין הגדול הזה, שיודע כל דבר? בשמחת תורה עמדנו חסרי אונים. מצד שני, אנחנו רואים ניסים עצומים. אין שום הסבר אחר. אף אחד לא יכול לומר שזה אותו צבא, ואף אחד לא יכול להסביר בדיוק".

"אם כך מדוע מחפשים הסברים?", תהה דרעי , "אומרים: זה בגלל המפקד הזה? בגלל שלא העירו אותי בלילה, זה בגלל שזה לא הייתה לו הבנה נכונה", שהוא מסכם: "מה זה משנה? אלו דיבורים ריקים. אנחנו כיהודים מאמינים בני מאמינים, חייבים לדעת שכל מה שקורה - הכל מיד הקדוש ברוך הוא".

כמו כן, דרעי הביע ביקורת נגד הליכוד בעקבות הסכבת בקידום חוק הגיוס ואמר כי "בנושאים החשובים לנו, הליכוד מתנהלים כאילו אינם שותפים בכלל, וזה קשה מאוד". עוד בנושא חוק הגיוס, דרעי הציג את "הקו האדום שלו": "ש לנו דעת תורה ברורה ונחרצת לדאוג לכך שכל מי שרוצה לשבת וללמוד תורה - יוכל לעשות זאת ללא הפרעות, נקודה".

דרעי התייחס לדיוני וועדת חוץ וביטחון בהם משתתפים רק נציגי החרדים והאופוזיציה "צר לי לומר זאת בפה מלא ומתוך אהבה וידידות, חברי הכנסת של הליכוד כמעט לא נמצאים שם וגם לא נציגי שותפינו מהימין: לא הציונות הדתית, לא עוצמה יהודית. הם פשוט לא מגיעים לישיבות הוועדה. מנגד, האופוזיציה מגיעה בהרכב מלא, עם נוכחות מלאה. הם מפריעים, צועקים, מסיטים את הדיון, לא מאפשרים לביסמוט להתקדם אפילו צעד אחד".

"לצערי הרב", אמר דרעי "חוץ מחברי הכנסת שלנו, כמעט אין מי שנמצא שם. זה מצב שמחזיר אותנו שוב ושוב למלחמות מיותרות. אנחנו לבד במערכה הזו". שהוא מציין כל ״כעס גדול״ ו"פגיעה שלנו מהליכוד ומהימין". לדברי דרעי, ״הרי אנחנו שותפים שלכם; אתם בממשלה בזכותנו; אתם יושבים בתפקידים הכי בכירים שיש, תפקידים שלא הייתם מקבלים בשום ממשלה אחרת ובשום קואליציה אחרת. ובסוף אינכם משיבים באותה מידה , אתם משאירים אותנו לבד".

"הם אומרים: 'בכנסת אנחנו מצביעים אתכם, זה מספיק׳. אבל בנושאים החשובים לנו, מתנהלים כאילו אינם שותפים בכלל, וזה קשה מאוד", ציין. על סיכוי לגבש חוק הגיוס, שידר דרעי פסימיות, כשהוא מצביע על מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה כאשמים. "המשימה הגדולה ביותר שלה היא לפרק את הממשלה הזאת - זו לא מלחמה פוליטית רגילה", אמר.

בהתייחס לתרחיש בו הממשלה מתעלמת מפסיקת בג"ץ אמר כי"אין דרך לעקוף לגמרי את מערכת המשפט בלי להכנס לסבך חמור".