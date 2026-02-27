החרם, הניצבים ועיטור הכנסת: מאחורי הקלעים של ביקור נרנדרה מודי במשכן

השבוע הכנסת התקשטה בצבעי דגל הודו לרגל ביקורו ההיסטורי של ראש ממשלת הודו, מודי. באוויר ריחף איום החרם של יאיר לפיד, בעקבות אי זימונו של נשיא העליון יצחק עמית לאירוע החגיגי. דניאל רוט-אבנרי היתה שם בשעות שקדמו להגעת מודי למשכן ותיעדה את מה שהתחולל מאחורי הקלעים, במסדרונות, בלשכות השרים וחברי הכנסת, ועד ההחלטה לבטל חלקית את החרם.

משכן הכנסת התקשט ביום רביעי האחרון בצבעי דגל הודו לכבוד הגעתו של ראש הממשלה נרנדרה מודי, אך מאחורי הקלעים התחוללה דרמה פוליטית שאיימה להעיב על האירוע. ראש האופוזיציה יאיר לפיד וחבריו החליטו לממש חרם חלקי על הדיון החגיגי, זאת במחאה על החלטת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שלא להזמין לאירוע את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.

התיעוד מתוך המסדרונות ובלשכות השרים חשף את המרוץ נגד השעון ואת חילופי המסרים מול שגרירות הודו, שעודכנה מראש בפרטי המחאה כדי למנוע משבר דיפלומטי. בשיאו של האירוע, עם תחילת נאומו של אמיר אוחנה, נטשו חברי האופוזיציה את המליאה בהפגנתיות.

כדי למנוע מראות של כיסאות ריקים מול המנהיג ההודי, הוכנסו לאולם בצעד חריג חברי כנסת לשעבר ודמויות ציבוריות, בהם פנינה רוזנבלום ואורן חזן, שאיישו את מקומות הנבחרים. רק לאחר מכן, לקראת נאומו של יאיר לפיד, חזרו חברי האופוזיציה למקומותיהם, כאשר לפיד הבהיר למודי מעל הדוכן: "מה שקרה כאן היום אינו קשור אליך, המדינה כולה מעריכה את חברותך".

במישור המדיני, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז על הידוק הברית האסטרטגית, כולל פיתוח מסדרון ימי ויבשתי שיחבר את הודו לנמל חיפה ולאירופה. מודי, שהיה לראש הממשלה ההודי הראשון שביקר בישראל ב-2017, נשא נאום תמיכה נחרץ שבו גינה את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר והצהיר בעברית "עם ישראל חי". בסיום הדיון הוענק לו עיטור הכנסת - האדם הראשון אי פעם לקבל אות הוקרה זה.