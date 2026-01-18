גנץ בריאיון ל-i24NEWS: לא אפרוש גם אם לא אתרומם בסקרים

יו"ר מפלגת "כחול לבן" ח"כ בני גנץ התראיין הערב (ראשון) למירי מיכאלי ב"מהדורה המרכזית" והתייחס בין היתר לשאלה מה יעשה אם לא יתרומם בסקרים - ואת מי הוא מעדיף: נפתלי בנט או יאיר לפיד?

"אני אמשיך לרוץ ואני אמשיך להתחזק אני אומר לך למה. כי הציבור בתוכו יודע שאני צודק. הוא יודע שהמשחק לפה או המשחק לפה תוקע את מדינת ישראל כבר שנים. צריך להפסיק את זה ולכן אני מאמין שאני אתחזק ואני לא אבזבז זמן".

לשאלה מי מבין השלושה - בנט-לפיד-נתניהו הכי ראוי להיות ראש ממשלה, ענה גנץ כי "בנט או לפיד כמו שעשיתי בעבר אבל אנחנו מחכים לראות מה העם יגיד".

"אין לי כלום נגד הערבים אבל אי אפשר להסתמך עליהם עכשיו", אמר חבר הכנסת לגבי תוכניותיו אם ייבחר לממשלה, "אנחנו חייבים ממשלת אחדות רחבה שלא נשענת על המפלגות הערביות".

"ממשלה צרה שנשענה על המפלגות הערביות שהצלחנו להקים אותה ולא הצלחנו לקיים אותה כי הצדדים של ממשלת השינוי פזלו כל אחד לבייס הישן שלו והממשלה הזו נקרעה מבפנים. ואת יודעת, אני הגשתי להם את הממשלה על מגש של כסף פוליטי. יכולתי לעשות את הדיל שבנט עשה עם השמאל, אני עם נתניהו והימין אבל לא. בחרתי שמדינת ישראל תלך לדרך החדשה ללא נתניהו ולצערנו הממשלה הזו לא החזיקה. אחר כך קיבלנו ממשלה קיצונית עם בן גביר ומה שנקרא ימין מלא-מלא עם כל הקיצוניות וראינו לאן זה הלך במהפכה המשטרית ולאן הגענו ובמלחמה שפרצה אחר כך... אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו תחת המציאות שאנחנו חיים בתוכה ותחת האתגרים שעומדים לפנינו להיות תלויים או בקיצוניים מכאן או בקיצוניים מכאן", הוסיף גנץ.

"כל פעם שאני פוגש פוליטיקה או צרכים של מדינה, אני בוחר בצרכים של המדינה ואני גאה בכך... אכן אמרתי שלו היינו נכנסים כולנו - אני ולפיד וכל הגופים האחרים - לתוך הממשלה בבחירות הקודמות אולי לא היינו מגיעים ל-7 באוקטובר", הבהיר גנץ.

"אני פשוט מציב את המציאות כפי שהיא. וחשוב להבין, את יודעת זה מקום טוב להסביר אותו אולי אפילו. אני לא נגד ערביי ישראל. אני חושב שהם אזרחים חשובים והם חלק מהחברה הישראלית ואנחנו צריכים לעשות המון למען ערביי ישראל... בסופו של דבר בגלל שסדר היום העתידי שלנו צפוי להיות סדר יום ביטחוני, אי אפשר להישען עליהם עכשיו. אם נצליח להקים ממשלה רחבה, ציונית והם ירצו להצטרף אחר כך על בסיס קווי יסוד, אהלן וסהלן".

"אני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. ממשלת ה-7 באוקטובר אחראית למה שקרה פה ב-7 באוקטובר וראש הממשלה אחראי מעל כולם ולכן הם צריכים לסיים את תפקידם ואנחנו נעשה את הכל בשביל להחליף את הממשלה הזאת... אני תעודת הביטוח לאפשרות שנחליף את נתניהו או אם אי אפשר להחליף אותו כי הציבור יבחר משהו אחר, שהקיצוניים לא ינהלו לנו את החיים".

על סוגיית איראן, אמר גנץ: "היא אתגר עולמי היא אתגר אזורי והיא כמובן גם סכנה למדינת ישראל. זה משטר רשע שלא רק פוגע בארצו אלא מפעיל הרבה מאוד שלוחות מסביב ואם אפשר להביא לסיומו של המשטר הדבר הזה הוא חשוב. נראה כרגע נוכח המחאות בתוך איראן אולי זו שעת כושר אבל השיקולים פה כמובן הם הרבה יותר רחבים ולכן אני חושב באופן עקרוני צריך לעשות הכל בשביל שהמשטר הזה ייעלם. אם לתקוף כך או לתקוף אחרת בשעה כזו או בשעה אחרת זה כבר דיון שנכון לקיים אותו בחדרים יותר סגורים".

לשאלה אם זה כולל את חיסול חמינאי, ענה: "אני לא מוציא שום דבר מכלל אפשרות אבל בתוך חדר סגור והאופציות צריכות להיות מוכנות ובכלל מדינת ישראל למדה שהיא חייבת להיערך הרבה יותר ממה שהיא יכולה להעריך וכדאי שנהיה מוכנים לכל התפתחות מאיראן או להתפתחויות מרצועת עזה או לכל מיני דברים כאלה".