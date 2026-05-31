השר דוד אמסלם עורר סערה היום (ראשון) כאשר אמר בריאיון כי "רוב הימנים הם אנשים שאין להם יכולת כלכלית ולכן הם "אינם טסים הרבה לחו"ל". הרקע להתבטאות הוא שאלה שהופנתה לאמסלם על תאריך הבחירות הקרובות. השר נשאל מתי הבחירות צפויות להתקיים, כדי שאזרחים שמתכננים לטוס לחו"ל יוכלו להיערך בהתאם.

בריאיון, שקיים איתו אתר ynet, אמר השר: "אני לא מתעסק עם כרטיסי טיסה, ממילא אני לא טס. הימין ברובו לא טס כל כך. רובו זה אנשים שאין להם יכולת כלכלית. הם לא טסים הרבה - זו עובדה". השר הוסיף: "תבדקו מי נמצא בעשירונים החמישי והשישי, איפה בארץ האנשים האלה מתפזרים, ומה המוצא שלהם. בתל אביב, ברעננה ובכפר סבא אין הרבה אנשים מהעשירונים האלה".

דבריו של השר אמסלם גררו תגובות מכל הקשת הפוליטית. גם בפאנל "מהדורת חמש" התייחסו להתבטאות השנויה במחלוקת של אמסלם. כתב הכנסת עמיאל ירחי אמר: "אמסלם אוהב מאוד לנופף בשד העדתי. השד העדתי פה לגמרי. גם סרטון הבן הביביסט שיצא לא מזמן הוא חלק מזה. בכל מקרה הבחירות לא יושפעו מטיסות כאלה ואחרות כי הן יהיו בסופו של דבר באוקטובר - אחרי אוגוסט ואחרי החגים".

סא"ל במיל' ד"ר דורון אביטל הבהיר: "אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש פה שני חלקים בסיסיים של החברה הישראלית. אני חושב שלא נכון להגיד שהשסע העדתי לא קיים, גם אם כולם יתנערו ממנו. הוא קיים והוא נוכח. עם זאת, המפלגות לא תמיד שמות לב שמתחיל להיות דור חדש של ישראלים צעירים, והם כבר בנויים אחרת".

ד"ר איתן לסרי הסביר את עמדתו על הדברים: "אני חושב ששלוש שנות המחאה שבהן המדינה עלתה בלהבות חידדו יותר את החלוקה שיש בעם, אבל המשפט של דודי לא היה במקום. ייתכן שהוא עשה זאת כדי לעורר את החברים במפלגה ולחזק את מעמדו בליכוד".

גם הפאנל של "מדד גלבוע" התייחס לסערה התורנית. שלמה מעוז התנגד לדבריו של השר אמסלם: "כל העשירונים טסים. נמל התעופה מלא אנשים. כולם טסים, ורמת החיים פה גבוהה מאוד". עדי כרמי טען: "אמסלם מזלזל באינטליגנציה של האזרחים".