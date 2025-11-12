הפריימריז בליכוד: נמנעת התמודדות חברי הימין הממלכתי
מספר חברי מפלגתו של גדעון סער טוענים כי הנהלת הליכוד פוסלת את התמודדותם בבחירות המקדימות, שאמורות להתרחש בסוף החודש • מהנהלת הליכוד טרם התקבלה תגובה
נדב אלימלך כתב פוליטי
לקראת הבחירות הפנימיות בסניפי הליכוד מתגלים קשיים בהסכם שנחתם בין הליכוד למפלגת "הימין הממלכתי" של גדעון סער. חברי המפלגה טוענים כי מנהלת הליכוד מונעת מחברים שהצטרפו במסגרת האיחוד, להתמודד בפריימריז שיתקיימו בסוף החודש. הגיעו לידנו מספר דיווחים על מניעה כזו.
ממבקר הפנים של מפלגת הליכוד, עו"ד שי גלילי, נמסר כי מכוח תפקידו הוא נדרש לעמוד על משמר זכויות כלל חברי המפלגה, תהיה זהותם אשר תהיה, ולמנוע כל אפשרות לקיפוח ושלילת זכויות יסוד של אלו באופן הנוגד את ההסכם עליו חתומה המפלגה.
טרם התקבלה הודעה ממנהלת הליכוד.
