היועמ"שית: "מדיניות ההפגנות של בן גביר - התערבות פוליטית בוטה וחסרת תוקף"

היועצת המשפטית לממשלה פרסמה היום (חמישי) מכתב חריף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שבו קבעה כי "מסמך המדיניות" שפרסם בנוגע לחסימות כבישים במהלך הפגנות - אינו חוקי ואינו מחייב את המשטרה. לדבריה, פרסום המסמך נעשה בניגוד לכללים, מהווה התערבות פוליטית פסולה בעבודת המשטרה ופוגע באופן ישיר בזכות המחאה, שהיא מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי.

עוד ציינה היועמ"שית כי בן גביר פרסם את ההנחיות בטרם הושלמה עבודת הצוות המשותף שהוקם לגיבוש כללים ברורים להסדרת התנהלות המשטרה בהפגנות. "המסמך שפרסמת אינו תואם את הדין הקיים, ולכן אין לפעול לפיו", כתבה.

במכתב הודגש כי לשר לביטחון לאומי אין סמכות ישירה לקבוע מדיניות אופרטיבית ביחס לאופן שבו תתמודד המשטרה עם הפגנות וחסימות כבישים. "מדובר בנושא המצוי בליבת שיקול הדעת המקצועי של המשטרה, והכפפתו לשיקול פוליטי תפגע קשות באמון הציבור", הוסיפה היועצת.

בן גביר, מנגד, טען בחודש שעבר כי "המשטרה אינה יכולה לעמוד מנגד כאשר קומץ מפר את החוק וחוסם צירים ראשיים", ודרש לנהוג באפס סובלנות כלפי חסימות כבישים. המשטרה התנגדה למהלך. אולם, לפי עמדת היועמ"שית, הדרך היחידה לקבוע מדיניות מחייבת היא באמצעות עבודת מטה מסודרת ובהתאם להוראות החוק - ולא במסמך חד-צדדי של השר.