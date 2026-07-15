"שיקרת לי ולעם": מכתב ההתפטרות של שרן השכל - ותגובת המפלגה

שעות ספורות לאחר שהצביעה נגד הקואליציה והודיעה היום (רביעי) על התפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל שיגרה מכתב, בכתב ידה, ליו"ר מפלגתה שר החוץ גדעון סער, שבו היא מטיחה בו האשמות קשות במיוחד.

במכתב, שהשאירה השכל בכתב ידה, נכתב: "לכבוד שר החוץ גדעון סער, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך".

תגובת מפלגת "הימין הממלכתי" לא איחרה לבוא, ובמפלגה פתחו במתקפה נגד השכל, תוך שהם מאשימים אותה בניסיון סחיטה פוליטי פנים-מפלגתי. "הסיבה היחידה להשתוללות של סגנית השר השכל היא כשלון ניסיונה לסחוט כספי מימון מפלגות, כדי שאלה יאפשרו לה לנסות לסחור בהם על מנת להשיג מקום בכנסת הבאה", מסרו בימין הממלכתי.

"ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת – ואחרי שמיצתה את הקדנציה כסגנית שר החוץ מטעם הסיעה הינו מופרך, חצוף, כפוי טובה וכמובן אינו עומד בתנאים הקבועים בחוק".

https://x.com/i/web/status/2077297143493296377 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הפיצוץ מגיע לאחר יממה דרמטית במליאת הכנסת. חוק הקפאת מעצרי העריקים החרדים אושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית ברוב דחוק של 59 תומכים מול 54 מתנגדים, בתום דיון סוער במיוחד שגרר חילופי האשמות קשים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנכנס למליאה רגע לפני ההצבעה, עזב את האולם בעקבות המהומה ולא השתתף בהצבעה עצמה.

השכל, שהחליטה להצביע נגד החוק בניגוד לעמדת הקואליציה, הודיעה מיד לאחר מכן על התפטרותה מהממשלה. בהודעתה הרשמית מסרה: "החוק פוגע במשרתים שנלחמים בחזית כבר שלוש שנים. אני לא יכולה לגבות ממשלה כזו". מיד לאחר אישור החוק, הגישו סיעות "יש עתיד" ו"ישראל ביתנו" עתירה דחופה לבג"ץ נגד המהלך, כשהן מגדירות אותו כ"העמקת ההפליה בין דם לדם".

https://x.com/i/web/status/2077087174755823866 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"יריקה בפרצוף": זעם גם בתוך הקואליציה

אישור החוק עורר התנגדות עזה גם בקרב חברי קואליציה אחרים. חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד), שהצביע נגד, הגדיר את המהלך ברשת החברתית X כ"יריקה בפרצוף". גם ח"כ אבי מעוז תקף את המפלגות החרדיות וטען כי מדובר ב"פלסטר לקראת הבחירות".

מנגד, באופוזיציה תקפו בחריפות חסרת תקדים. ח"כ גדי איזנקוט (ישר!) האשים את הממשלה ב"החלשת צה"ל בעיצומה של מלחמה קשה", בעוד שיו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כינה את האירוע "אחד מרגעי החרפה הגדולים ביותר שידעה הכנסת".

מנגד, יו"ר ש"ס אריה דרעי בירך על המוגמר ותקף את הייעוץ המשפטי: "היום הכנסת אמרה בקול ברור ליועמ"שית המודחת - די לרדיפה ודי לשנאה כלפי לומדי התורה. את העוול הזה התחלנו היום לתקן".