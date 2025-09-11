עימות פנימי ביהדות התורה: "נתניהו הצליח לגרום לפיצול"

מומלצים -

עימות פנימי במפלגת יהדות התורה: ביטאון "אגודת ישראל" בראשותו של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף תקף היום (חמישי) את סיעת "דגל התורה" ואת החברים הנוספים מהמפלגה.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח שוב לגרום לפיצול בהצבעת הנציגות החרדית, ולהעביר את התקציב - למרות אי עמידת הקואליציה בהתחייבות הכתובה והחתומה להעביר חוק שיסדיר את מעמד לומדי התורה שתורתם אמונתם", נכתב, "לא ניתן מצד אחד להימנע או לתמוך בממשלה ומצד שני למחות נגד הממשלה והממסד המערכתי במדינת ישראל".

בהצבעה על התקציב אמש סיעת יהדות התורה התפצלה באופן ההצבעה: חברי הכנסת יצחק גולדקנופף ויעקב טסלר הצביעו נגד, חברי הכנסת ישראל אייכלר ואורי מקלב נמנעו וחברי הכנסת משה גפני, מאיר פרוש ויעקב אשר נעדרו.