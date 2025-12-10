חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מ"יש עתיד", התראיין היום (רביעי) לשרון ניסים ב"מהדורת חמש" ואמר כי הוא "לא פוסל ישיבה עם ח"כ מנסור עבאס בממשלה הבאה". הדברים נאמרו ברקע החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להוציא את ארגון "האחים המוסלמים" מחוץ לחוק ויחסי הארגון עם מפלגת רע"מ של עבאס.

סגלוביץ' התייחס להכרזה של עבאס כי הוא מתכוון להתנתק ממועצת השורא: "כל שינוי כזה הוא שינוי מבורך. אסור לשכוח שמנסור עבאס ורע"מ היו חלק משמעותי מממשלת השינוי. גם אי אפשר להתעלם ממה שקרה ב-7 באוקטובר... במציאות הכל כך קוטבית, צריך להרכיב ממשלה רחבה".

חבר הכנסת התייחס גם לחקירה נגד ראש להב 433 מני בנימין, תפקיד שבו שימש סגלוביץ' בעבר, ומתח ביקורת על המפכ"ל דני לוי: "קצין בכיר שנחקר זה אירוע לא טוב למשטרה... המפכ"ל טעה כשהחזיר אותו לתפקיד".

