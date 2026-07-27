גם בזמן פגרה: הכנסת צפויה לאשר העברת כספים קואליציוניים לחרדים

למרות שהכנסת יצאה לפגרה, ועדת הכספים צפויה לאשר בקשות להעברת כספים קואליציוניים בסך של כ-381 מיליון שקלים, אשר מופנים לטובת הציבור החרדי והתורני, כך עולה מהודעה לתקשורת שפרסם חבר הוועדה ח"כ נאור שירי ממלפגת "ביחד".

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אלו הבקשות אשר צפויות לעבור בוועדת הכספים, לפי הודעת ח"כ נאור שירי:

200 אלף שקלים למוסדות תורניים

376 אלף שקלים למוסד מוכר שאינו רשמי

16.4 מיליון שקלים מכסף קואליציוני לבית הספר של החופש הגדול

65.4 מיליון שקלים לחינוך התיישבותי בחינוך הממלכתי דתי

76.6 מיליון שקלים לעידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות - בעיקר חרדית

62.5 מיליון שקלים לתקצוב עלות השירות הלאומי בחברה החרדית

13.5 מיליון שקלים לבינוי בתי ספר במגזר החרדי

67.5 מיליון שקלים לנוער גבעות

3.8 מיליון שקלים למכוני מחקר תורניים

26.6 מיליון שקלים לפעילות מוסדות ציבור בתחומי התרבות

34.9 מיליון שקלים לסל תרבות עירוני

5 מיליון שקלים לתאגיד "אנו" מוזיאון העם היהודי (בית התפוצות)

9 מיליון שקלים לתאגיד מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ח"כ נאור שירי: "גם אחרי כהונת הכנסת הגרועה בהיסטוריה של העם היהודי, הקואליציה ממשיכה לבזוז את הקופה הציבורית. מה עשה עם ישראל שהגיע לו ממשלה כזאת".