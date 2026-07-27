גם בזמן פגרה: הכנסת צפויה לאשר העברת כספים קואליציוניים לחרדים
על פי הודעה של ח"כ נאור שירי (ביחד), ועדת הכספים של הכנסת צפויה לאשר העברה של כ-381 מיליון ש"ח לטובת המגזר החרדי והדתי-לאומי • בין הבקשות שיעברו בוועדת הכספים: 13.5 מיליון ש"ח לבינוי בתי ספר חרדים
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
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למרות שהכנסת יצאה לפגרה, ועדת הכספים צפויה לאשר בקשות להעברת כספים קואליציוניים בסך של כ-381 מיליון שקלים, אשר מופנים לטובת הציבור החרדי והתורני, כך עולה מהודעה לתקשורת שפרסם חבר הוועדה ח"כ נאור שירי ממלפגת "ביחד".
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אלו הבקשות אשר צפויות לעבור בוועדת הכספים, לפי הודעת ח"כ נאור שירי:
- 200 אלף שקלים למוסדות תורניים
- 376 אלף שקלים למוסד מוכר שאינו רשמי
- 16.4 מיליון שקלים מכסף קואליציוני לבית הספר של החופש הגדול
- 65.4 מיליון שקלים לחינוך התיישבותי בחינוך הממלכתי דתי
- 76.6 מיליון שקלים לעידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות - בעיקר חרדית
- 62.5 מיליון שקלים לתקצוב עלות השירות הלאומי בחברה החרדית
- 13.5 מיליון שקלים לבינוי בתי ספר במגזר החרדי
- 67.5 מיליון שקלים לנוער גבעות
- 3.8 מיליון שקלים למכוני מחקר תורניים
- 26.6 מיליון שקלים לפעילות מוסדות ציבור בתחומי התרבות
- 34.9 מיליון שקלים לסל תרבות עירוני
- 5 מיליון שקלים לתאגיד "אנו" מוזיאון העם היהודי (בית התפוצות)
- 9 מיליון שקלים לתאגיד מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ח"כ נאור שירי: "גם אחרי כהונת הכנסת הגרועה בהיסטוריה של העם היהודי, הקואליציה ממשיכה לבזוז את הקופה הציבורית. מה עשה עם ישראל שהגיע לו ממשלה כזאת".
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