בנט ביקר בבני ברק ותקף את נתניהו; דרעי: "להוציא לו צו הרחקה"

עימות נוצר היום (ראשון) בין יו"ר ש"ס אריה דרעי וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות המהומות בבני ברק. בנט הגיע לזירה וגינה את האירועים: "נפל דבר בישראל. כאן, בלב המדינה - לא ברמאללה, המון אלים רדף אחרי חיילות צה"ל, השפיל אותן ניסה לעשות בהן לינץ'... זה מה שקורה כשמריחים שההשתמטות מנצחת. יש כתובת לדבר הזה, זה לא קרה בריק".

בנט פנה לראש הממשלה נתניהו ולמפלגות החרדיות ושאל: "מה חשבתם שיקרה? שאתם עצמתם עין מול הקריאות 'נמות ולא נתגייס', מה חשבתם שיקרה כשאתם העלמתם עין באלימות שמופעלת נגד חיילים חרדים שמתגייסים?".

"כל מי שהיה מעורב באירוע הזה יזרק לכלא כמה שיותר מהר, ואני אומר בצורה הכי ברורה - אצלי לא ניתן מקום לא לאנרכיה ולא לאלימות. כולם ישרתו, כולם יתגייסו, כולם יקיימו את החוק וככה נאחד את מדינת ישראל", הבהיר בנט.

דרעי לא נשאר חייב וקרא למפכ"ל המשטרה דני לוי, "להוציא צו הרחקה באופן מיידי לנפתלי בנט מרחובות בני ברק. המסית והמדיח הזה הגיע לעיר במטרה לשלהב את הרוחות ולנצל את המצב הכאוב כדי לקושש לעצמו קולות. האיש הבזוי הזה, שאינו בוחל בשום דבר - הוא האחרון שצריך להימצא בזירה הזו".

בנט בתגובה תקף את דרעי: "הבעיה היא לא דרעי שהתרגל שהוא בעל הבית של המדינה, אלא נתניהו שמכר לו אותה. כשדרעי קורא לצעירים חרדים בריאים שלא להעז להתגייס לעזרת חיילי צה"ל, נתניהו שותק, מגבה, ומקדם חוק גיוס שמפקיר את חיילינו. כל חיילת וחייל, כל אשה ואיש יוכלו להסתובב בכל רחבי מדינת ישראל ללא פחד. שיפחדו הפורעים. אנחנו חוזרים לנהל את המדינה".

כזכור, בשעות הצהריים התחוללו מהומות בבני ברק, לאחר שהמון זועם התגודד סביב שתי חיילות שהגיעו לעיר במסגרת פעילות בצה"ל. הן חולצו ללא פגע ע"י כוחות משטרת תחנת בני ברק. 23 בני אדם נעצרו במהומות, המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, בהם השלכת רימוני רסס רבים. בשעות הערב הודיעה כי הסדר שב על כנו. מספר אנשים נפגעו קל מגז פלפל. בנוסף, שלושה שוטרים נפצעו קל.