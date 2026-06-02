מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דו"ח חמור המציג כשלים רוחביים בהתנהלותן הכספית של המפלגות בישראל, כאשר מפלגת הליכוד עומדת במוקד הביקורת. הדו"ח חשף כאוס במערך המתפקדים של המפלגה המעלה חשש ממשי לעבירות פליליות ולפגיעה בהליך הבחירות הדמוקרטי. המבקר הטיל על הסיעה קנס של 150,000 ש"ח, וציין כי זהו הדו"ח השלילי השני ברציפות שסופגת המפלגה.

לפי הממצאים, הליכוד כשל באימות זהות המתפקדים ומקור התשלום עבורם. ב-41% מהמקרים וב-46% מההעברות הבנקאיות בוצע תשלום עבור יותר ממתפקד אחד באמצעות אותו אמצעי תשלום.

חמור מכך, באלפי מקרים שולמו דמי החבר עבור אנשים בעלי שמות משפחה שונים, ללא קשר משפחתי נראה לעין, בניגוד לחוק המקיר תשלום עצמי בלבד. המבקר הדגיש כי לנוכח הממשק הישיר לספר הבוחרים, מדובר בפגיעה קשה באמון הציבור.

בנוסף לכשלים במערך המתפקדים, הליכוד נמצא לקוי בניהול משאבי האנוש שלו. הביקורת חשפה ליקויים כבדים בהעסקת עובדים ובמתן הטבות לבכירים, בהן תוספות שכר והעמדת רכבים צמודים. כל אלו ניתנו ללא רישום או הסכמים בכתב, ועל סמך החלטות שהתקבלו בעל פה בלבד.

הלוואות אסורות ומימון תביעות אישיות

ליקויים חמורים נרשמו גם בסיעת העבודה, שספגה דו"ח לא חיובי ונקנסה ב-75,000 ש"ח. המפלגה נטלה הלוואה אסורה של 1.6 מיליון ש"ח מתאגיד מפלגתי שבשליטתה ("בית ארלוזורוב") בניגוד לחוק. מתוך סכום זה, 750 אלף ש"ח הועברו ישירות לסיעה שלא כדין בספטמבר 2024, כאשר הסיעה אף חתמה על ערבות לכלל ההלוואה.

במקביל, הסיעות "ישראל ביתנו" ו"עוצמה יהודית" ספגו ביקורת נוקבת על עירוב אינטרסים אישיים וכספי ציבור. המבקר מצא כי שתי המפלגות עשו שימוש בכספי המימון הממלכתי שלהן כדי לממן הליכים משפטיים פרטיים. הכספים שימשו בפועל למימון תביעות לשון הרע אישיות של יושבי ראש המפלגות.

גרעונות המיליונים וחובות העבר

הדו"ח מסכם בתמונת מצב פיננסית מדאיגה ומצביע על מגמה חמורה של גרעונות בקרב רוב סיעות הכנסת. ל-10 סיעות מכהנות ישנו גירעון מצטבר של 81.2 מיליון ש"ח. כתוצאה מכך, הסיעות נאלצות לעשות שימוש שוטף בכספי המימון הממלכתי, שנועדו לפעילותן השוטפת, כדי לכסות חובות ממערכות בחירות קודמות.

לצד זאת, 9 מפלגות שחדלו מלהתקיים טרם השיבו למדינה חובות וכספי ציבור בהיקף של 44 מיליון ש"ח. בין החייבות הבולטות: מרצ (15.8 מיליון), צל"ש (15.1 מיליון), עצמאות (4 מיליון), הבית היהודי והתנועה הירוקה (3.2 מיליון כל אחת) ובל"ד (338 אלף). כמו כן, המפלגות כולנו ותל"ם סיימו את כהונתן עוד ב-2021 עם עודפי כספים של 1.4 ו-2.3 מיליון ש"ח בהתאמה, וטרם השיבו אותם לאוצר המדינה.