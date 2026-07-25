פרסום ראשון: נתניהו סגר עם 4 אנשים מחוץ לפוליטיקה שריון בליכוד

המערכת הפוליטית נערכת לשבוע הכרעות. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך מפרסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו סגר באופן מעשי על שריונים ברשימת הליכוד לבחירות עבור ארבע דמויות חדשות - המגיעות מחוץ לפוליטיקה הישראלית.

במקביל, ביום שני הקרוב צפויה להתכנס ועידת הליכוד, זאת לאחר שבשלוש הפעמים האחרונות הכינוס לא יצא אל הפועל, כאשר חבר הכנסת בעז ביסמוט כבר נרשם כאחד המתמודדים לבחירות הפנימיות.

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לצד ארבעת המשוריינים החדשים, גם חבר הכנסת זאב אלקין ממפלגת "תקווה חדשה" צפוי לקבל שריון ברשימת הליכוד, בנוסף ליו"ר מפלגתו גדעון סער.

המהלך מגיע מאחר שמפלגת "תקווה חדשה" לא מוזגה באופן פורמלי בתוך הליכוד, ולכן חבריה אינם יכולים להתמודד בפריימריז המפלגתיים. גורם בכיר בליכוד התייחס למהלך ואמר: "אלו חובות שמשלמים, נהנינו מהתשלום של אלקין שחבר לממשלה אז עכשיו למעשה נותנים לו".

בנוגע לקיום הפריימריז, נתניהו מקבל פידבקים מהשטח המעידים על רצון חזק של הציבור הליכודי להשתתף בבחירת הרשימה. גורם בליכוד ציין כי נתניהו מבין את הקולות הללו ומבהיר בשיחות סגורות כי מבחינתו, כל עוד יקבל את השריונים שהוא מבקש, אין לו מתנגד לקיום הפריימריז - בכפוף למצב הביטחוני.