כמנוף לחץ על רה"מ: השת"פ של החרדים והאופוזיציה לפיזור הכנסת

הסיעות החרדיות העבירו מסרים לראשי האופוזיציה כי ימתינו עם העלאת הצעת החוק לפיזור הכנסת, כדי לשמור על האפשרות לאיים על ראש הממשלה בנימין נתניהו בפיזור במקרה והשלמת העברת חוק הגיוס תתעכב - כך פרסמנו לראשונה הערב (רביעי) במהדורה המרכזית.

אחד הדברים שעלול לעכב ואף למנוע את העברת חוק הגיוס זו ההתנגדות מבית, מתוך הקואליציה. בסיעות החרדיות גובשה "רשימה שחורה" של מתנגדי החוק, שמספרם צומצם לארבעה חברי כנסת - יולי אדלשטיין, לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון, וחברי הכנסת אופיר סופר, שרן השכל ודן אילוז.

אמש פרסמנו לראשונה כי אור ירוק ניתן מלשכת ראש הממשלה להתחיל בקידום חוק הגיוס. הנוסח המעודכן יונח בסוף השבוע הקרוב לעיון חברי הוועדה, ומסתמן כי הדיונים בנוסח החוק יחלו לקראת שבוע הבא, כהכנה להצבעה במליאת הכנסת.

כזכור, בשבוע שעבר קבעו שופטי בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, כי על רשויות המדינה לפעול בהקדם האפשרי, בתוך 45 ימים, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולצדם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי.