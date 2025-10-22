מבוכה לנתניהו, על חודו של קול: חוק הריבונות ביו"ש אושר בטרומית בכנסת

הצעת החוק של ח"כ אבי מעוז להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון אושרה היום (רביעי) בהצבעה טרומית במליאת הכנסת.

חלק מחברי הקואליציה תמכו בניגוד לעמדת הליכוד, ובהם ח"כ יולי אדלשטיין וחברי הציניות הדתית ועוצמה יהודית תמכו. הליכוד וש"ס נמנעו.

יולי אדלשטיין, שהכריע את הכף, מיהר לצייץ: "הצבעתי עכשיו במליאת הכנסת בעד החלת ריבונות ביהודה ושומרון. דווקא בעת הזו, ריבונות ישראלית בכל חבלי מולדתנו, היא צו השעה. כמי שנלחם למען ארץ ישראל לכל אורך שנותיי בבניין זה ומתוך אמונה ברורה בצדקת דרכנו, אני קורא לכל הסיעות הציוניות להצביע בעד".

מהליכוד נמסר: "עוד הטרלה של האופוזיציה שמטרתה לפגוע ביחסינו עם ארה״ב ובהישגים הגדולים של ישראל במערכה. אנחנו מחזקים את ההתיישבות מדי יום במעשים, בתקציבים, בבנייה, בתעשייה ולא בדיבורים.

ריבונות אמיתית תושג לא בחוק ראווה לפרוטוקול, אלא בעבודה נכונה בשטח וביצירת התנאים המדיניים המתאימים להכרה בריבונותנו, כפי שנעשה ברמת הגולן ובירושלים".

בכנסת קיימו שתי הצבעות נפרדות על הצעת החוק של ליברמן - להחלת ריבונות על מעלה אדומים, ועל ההצעה המקבילה של יו"ר נעם, אבי מעוז - להחלת ריבונות על כל יהודה ושומרון - ושתיהן עברו בקריאה טרומית.

במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית הודיעו מראש כי יתמכו בהצעה של אבי מעוז, אך ייעדרו במהלך ההצבעה על ההצעה של ליברמן. גם באופוזיציה, הסיעות ישראל ביתנו, כחול לבן ויש עתיד הודיעו מראש שיתמכו בהצעות.

אתמול, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה ליושב ראש מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, בבקשה להסיר את הצעת החוק להחלת ריבונות.

מעוז סירב לבקשה: "מתוך כבוד והערכה גדולה לראש הממשלה, אני נאלץ לסרב לבקשתו לדחות את הדיון במליאת הכנסת על הצעת החוק שלי להחלת ריבונות ביו"ש. הצעת החוק תעלה מחר לדיון. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. ועכשיו הגיע זמן ריבונות!".