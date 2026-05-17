השר דודי אמסלם תקף הערב (ראשון) בחריפות את הביקורת סביב מינויי האלופים דוד זיני ורומן גופמן, וטען כי הרקע להתנגדות נגדם הוא עדתי.

בריאיון לנוה דרומי בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת אמר אמסלם: "גופמן יהיה ראש המוסד. אותו ואת זיני, אלופים בצה"ל, וגם את יעקובי השפילו לעומת רונן בר שאחראי ברשלנות למותם של אלפי אנשים. למה יצאו נגד זיני וגופמן? רק בגלל שהם ספרדים, מזרחים או עולים חדשים? רק את בני עדות המזרח מועכים".

בנוגע לחוק הגיוס אמר השר: "מי שלומד תורה הוא היהלום שבכתר, הוא תורם לא פחות מחייל שנלחם בעזה. בלי תורה אין עם ישראל ולכן כל מי שלומד תורה צריך ללמוד תורה על מלא. יש אנטישמיות לשמה ושקר עצום בסיפור של החרדים. הצבא נגרר אחרי הרעל של השמאל. בצה"ל יש עודפים עצומים והם לא מסוגלים לגייס אותם. אם כל החרדים יתגייסו, השמאל יצא להפגנות בקפלן".

כשנשאל מול מי יתמודד הליכוד בבחירות, נפתלי בנט או גדי איזנקוט, השיב: "זה לא חשוב איך השמאל יחלק את הקולות שלו. לשמאל כמעט אין ערכים. באופן מעשי השמאל הוא חלול והוא רק נגד".