נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא הערב (שלישי) דברים, זאת לקראת צום תשעה באב שיחל מחר בערב. הוא התייחס למערכת הבחירות המתקרבת ואמר כי הוצגו בפניו איומים מבית ומחוץ.

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בראשית דבריו, הזהיר את צום תשעה באב וציין כי מדובר ביום שמזכיר לנו כבר אלפיים שנה את מחירם של קיטוב, של פילוג ושל שנאה בתוכנו. "השנה המסר הזה מקבל משנה תוקף כשאנחנו נכנסים לתקופה של מערכת בחירות", אמר, "בחירות הן מבחן לדמוקרטיה הישראלית, והן גם מבחן לאחדות וללכידות של החברה הישראלית".

לדבריו, בחירות הן שיאה של הדמוקרטיה. "זוהי ההזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות גורליות שעומדות על הפרק. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות - לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו - גם להיזהר", אמר.

הרצוג הזכיר את הפגישה שקיים לפני כשבועיים עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג ועם ראש השב"כ דוד זיני. "הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות - מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הבטחון והאכיפה", הסביר.

"אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראיים - בתוכן שאנחנו צורכים, ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים", הוסיף.

בהמשך דבריו, ציין כי "אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופה של מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה במקומות רבים מדי". הוא פנה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים כולם - מכלל המפלגות והפציר בהם: "אל תחצו קווים אדומים! אל תהפכו יריבים לאויבים!".

"אני מזכיר למנהיגים כולם את אמרת חז"ל - 'חכמים, היזהרו בדבריכם'. אני קורא לכל עם ישראל, בקול ברור: זכרו - בחירות אינן מלחמת אזרחים. המחלוקת והביקורת הם נשמת אפינו בדמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למקום הזה והאחריות של כולנו למחר המשותף כאן - לילדנו, לנכדנו - קודמות לכל", הדגיש הנשיא.

עוד אמר: "אחרי כל בחירות מוקמת ממשלה חדשה שמחליפה את קודמתה. הבחירות עצמן - אינן מחליפות את העם. ביום שאחרי הבחירות, כולנו נשאר כאן ישראלים מכל הרקעים ועם כל העמדות. אסור לנו לחכות לאסונות, חלילה - שמזכירים לנו שאנו חיים פה יחד, כעם אחד".

הוא סיכם: "אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב, אני מתפלל שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. לשם כך - בואו נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי - שנאת חינם החריבה את ביתנו. פעמיים בהיסטוריה של עמנו - זכינו לקיים שלטון עצמאי בארצנו. פעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. יש לנו אחריות היסטורית כלפי הדורות שקדמו לנו ועבור הדורות הבאים. אני חוזר ומזכיר: בחירות הן לא מלחמת אזרחים. נעבור את הבחירות הללו יחד. כעם אחד. תכבדו, תשפיעו, תצביעו".