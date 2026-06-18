האמת על סעיפי חוק התקשורת - והבריונות של קשת כדי למנוע תחרות

הבחירות מתקרבות ובממשלה נערכים להספיק לאשר מהלכים משמעותיים אחרונים לפני פיזור הכנסת. אחד מהמהלכים הללו הוא "חוק השידורים" של השר שלמה קרעי, שגורר התנגדויות רבות וגורם לסערה.

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החוק החדש הוא גלגול של רפורמת השידורים של קרעי שתביא למהפך בעולם הטלוויזיה הישראלי, ויכלול בין היתר את המהלכים הבאים:

שידורי עידן פלוס יוחלפו באפליקציה חינמית שנגישה מכל טלפון וכל טלוויזיה

ערוצים חדשים שמשדרים חדשות ייכנסו לאפליקציה החדשה ללא תשלום

ערוצים חדשים ישדרו ללא תשלום ברצף האפיקים הקיים בטלוויזיה (11,12,13) גילוי נאות, שינוי שישפיע גם על הערוץ הזה, i24NEWS

ביטול ההפרדה המבנית בין חברות החדשות לחברות התוכן וביטול הפיקוח על התוכן

ביטול החובה למכור חבילות בסיס ומעבר לחבילות מותאמות לכל לקוח

משחקי ספורט בעלי חשיבות ציבורית ישדרו לכולם באפליקציה

החוק שלמענו הוקמה ועדה מיוחדת בכנסת, בראשות חברת הכנסת גלית דיסטל הגיע לישורת האחרונה, להצבעה על הסתייגויות לפני אישורו במליאה.

אבל, באופוזיציה מתנגדים לחוק בחריפות והגישו אלפי הסתייגויות, במטרה לקיים יותר משבוע של הצבעה על החוק וכך למנוע את אישורו. בניסיון לרתום את החרדים להתנגד לחוק, קמפיין חדש לוחץ על הפוליטיקאים שלא לאשר את החוק מכיוון שחלק מהערוצים "מחללים שבת".

פשקווילים אנונימים הופצו נגד החוק בריכוזים חרדיים, וגורמים בוועדה מאשימים את "קשת" שנפגעת מהחוק, ביציאה לקמפיין למען השבת, כשגם במפלגת יש עתיד החלו לפתע להזהיר מחילול שבת ובעיות צניעות.

בקואליציה נמצאים במירוץ נגד הזמן, חוק התקשורת, החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וחוק יסוד לימוד תורה, כולם ממתינים לאישור, כשמעל הכל מרחף פיזור הכנסת שרק הולך ומתקרב.