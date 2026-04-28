פרסום ראשון של כתבנו בכנסת עמיאל ירחי חושף כי רשימת "ביחד", האיחוד הטרי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, פועלת באמצעים קשיחים למניעת הדלפות מתוך המטה והרשימה. לפי הדיווח, ניצב בדימוס עמי אשד מונה לאחראי על תחום מניעת ההדלפות, ובמפלגה מתכוונים להשתמש בבדיקות פוליגרף כנגד אנשי המפלגה כדי להבטיח את אבטחת המידע.

לצד מינויו של אשד, המפלגה גייסה אנשי מקצוע המומחים באבטחת מידע דיגיטלי כדי להדק את הפיקוח על המידע הפנימי. המהלך מגיע על רקע הרצון לייצר חזית אחידה ומשמעת פנימית גבוהה מיד לאחר הכרזת האיחוד.

במקביל, המאמצים להרחבת המחנה נמשכים כשבסביבתו של יאיר לפיד מדווחים כי הוא מוכן לוותר על המקום השני ולעבור למקום השלישי לטובת צירופו של גדי איזנקוט. איזנקוט, מצדו, הכריז על הצטרפותו של הכלכלן שאול מרידור למפלגתו. ברקע הדברים, סקר i24NEWS מנבא לרשימת "ביחד" 24 מנדטים, בעוד שבני גנץ תוקף את האיחוד וטוען כי הוא פוגע בסיכוי להקמת ממשלה רחבה.