מ"מחאת השפחות" - למפלגת הדמוקרטים: מפגש קצוות עם מורן זר קצנשטיין

בימי מחאת הרפורמה המשפטית הצליחה מורן זר קצנשטיין להכניס לחיינו את צעדת השפחות. היא היתה ממייסדות תנועת "בונות אלטרנטיבה" והתהלכה כשפחה ברחובות כמחאה על צעדי הממשלה. לפני שבוע היא הכריזה על הצטרפותה למפלגת הדמוקרטים, והשבוע היא הגיעה למפגש קצוות כדי שננסה להבין עד כמה היא האמינה באמת שהיא עומדת להפוך לשפחה - וכמה זה היה רק גימיק יחצ"ני. וגם: מה מפריע לה בספר שלי "פרחים בקנה" - למרות שלא קראה אותו?

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