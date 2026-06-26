מ"מחאת השפחות" - למפלגת הדמוקרטים: מפגש קצוות עם מורן זר קצנשטיין
זר קצנשטיין, שהצטרפה למפלגת הדמוקרטים, הייתה ממייסדות "בונות אלטרנטיבה" והתהלכה כשפחה ברחובות בתקופת המחאה נגד הרפורמה • כמה היא האמינה שהיא עומדת לאבד את החופש שלה - וכמה זה היה גימיק יח"צני?
נוה דרומימגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
בימי מחאת הרפורמה המשפטית הצליחה מורן זר קצנשטיין להכניס לחיינו את צעדת השפחות. היא היתה ממייסדות תנועת "בונות אלטרנטיבה" והתהלכה כשפחה ברחובות כמחאה על צעדי הממשלה. לפני שבוע היא הכריזה על הצטרפותה למפלגת הדמוקרטים, והשבוע היא הגיעה למפגש קצוות כדי שננסה להבין עד כמה היא האמינה באמת שהיא עומדת להפוך לשפחה - וכמה זה היה רק גימיק יחצ"ני. וגם: מה מפריע לה בספר שלי "פרחים בקנה" - למרות שלא קראה אותו?
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות