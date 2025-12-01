פרסום ראשון: תוכנית נתניהו לאי-חקירת מחדל 7 באוקטובר | אבישי גרינצייג

שבועיים לאחר שהודיע שיקים ועדת שרים שתבחן את אירועי ה-7 באוקטובר, מוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו אסטרטגיה לאי-חקירת המחדל. פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם לראשונה הערב (שני) במהדורה המרכזית את התוכנית, שכוללת שלוש אפשרויות.

לפי האסטרטגייה, האפשרות המועדפת על נתניהו היא משיכת הזמן ואי-הקמת ועדת חקירה מכל סוג, כדי שהזמן "יעשה את שלו". האפשרות השנייה בעדיפותה היא הקמת ועדת בדיקה שראש הממשלה שולט בהרכב שלה, בין אם ועדת בדיקה ממשלתית - ובין אם באמצעות חקיקה מיוחדת.

האופציה שהיא הכי פחות מועדפת על ראש הממשלה היא מצב בו בג"ץ כופה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שבמקרה זה יפתח נתניהו בקמפיין דה-לגיטימציה להרכב הוועדה, בטענה כי אין לה את אמון הציבור הימני.

מאז הוקם צוות השרים שיקבע את מנדט הוועדה שתבחן את מחדלי ה-7 באוקטובר, היא לא כונסה לדיונים ואף אין לה תאריך להתכנסות. שר המשפטים לוין סירב לעמוד בראשה בנימוק כי אין לו זמן - אך ברגע שהבין שמדובר ב"ועדת קישוט" - הסכים לכך. שר המשפטים יריב לוין בחר שלא למסור תגובה.