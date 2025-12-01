פרסום ראשון: תוכנית נתניהו לאי-חקירת מחדל 7 באוקטובר | אבישי גרינצייג

לאחר שהקים צוות שרים לבחינת הטבח, מוביל רה"מ אסטרטגיה שלא לחקור אותו • האפשרות המועדפת - משיכת הזמן ולא לפעול להקמת ועדה • במצב בו בג"ץ יכפה ועדה ממלכתית - יפתח בקמפיין דה-לגיטמציה

אבישי גרינצייג
אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
ראש הממשלה נתניהו, ארכיון
ראש הממשלה נתניהו, ארכיוןמעיין טואף / לע"מ

שבועיים לאחר שהודיע שיקים ועדת שרים שתבחן את אירועי ה-7 באוקטובר, מוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו אסטרטגיה לאי-חקירת המחדל. פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם לראשונה הערב (שני) במהדורה המרכזית את התוכנית, שכוללת שלוש אפשרויות.

לפי האסטרטגייה, האפשרות המועדפת על נתניהו היא משיכת הזמן ואי-הקמת ועדת חקירה מכל סוג, כדי שהזמן "יעשה את שלו". האפשרות השנייה בעדיפותה היא הקמת ועדת בדיקה שראש הממשלה שולט בהרכב שלה, בין אם ועדת בדיקה ממשלתית - ובין אם באמצעות חקיקה מיוחדת.

Video poster
תוכנית נתניהו לאי חקירת המחדל

האופציה שהיא הכי פחות מועדפת על ראש הממשלה היא מצב בו בג"ץ כופה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שבמקרה זה יפתח נתניהו בקמפיין דה-לגיטימציה להרכב הוועדה, בטענה כי אין לה את אמון הציבור הימני. 

מאז הוקם צוות השרים שיקבע את מנדט הוועדה שתבחן את מחדלי ה-7 באוקטובר, היא לא כונסה לדיונים ואף אין לה תאריך להתכנסות. שר המשפטים לוין סירב לעמוד בראשה בנימוק כי אין לו זמן - אך ברגע שהבין שמדובר ב"ועדת קישוט" - הסכים לכך. שר המשפטים יריב לוין בחר שלא למסור תגובה.

