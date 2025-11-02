נתניהו: "שדה תימן - הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר מהקמת המדינה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא היום (ראשון) דברים בפתח ישיבת הממשלה ואמר כי "האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע".

בתוך כך, עורכי הדין של חיילי המילואים הנאשמים בפרשת ההתעללות בשדה תימן מסרו היום הצהרה לתקשורת. "בשבוע שעבר התגלתה התרמית הגדולה ביותר. אנחנו יודעים שהיינו עדים להליך משפטי מבושל, הכפישו את הלוחמים ואת שמם. אנחנו דורשים צדק. המעט שנותר לנו כמדינה מתקונת זה לבטל את המשפט לאלתר".

עורך הדין משה פולסקי הוסיף: "ההליך הזה זוהם מלכתחילה. אין שום דרך להשיג עכשיו ללוחמים משפט צדק. התפקיד הזה היה גדול על הפצ"רית".

כזכור, הפרקליטה הצבאית הראשית שהתפטרה, הודתה כי היא לוקחת אחריות מלאה על ההדלפה של הסרטון בשדה תימן לתקשורת והסבירה כי ניסתה לפעול מול קמפיין נגדי שהופעל מול מערכת אכיפת החוק. היא צפויה להיחקר בשבוע הבא במשטרה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא".