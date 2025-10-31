שר הביטחון לשעבר גלנט: "הפצ"רית שיקרה לי בזדון"

במערכת הפוליטית מיהרו להתייחס להתפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי היום (שישי). שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אמר כי הפצ"רית "שיקרה בזדון ואמרה שהחקירה 'ממושכת מכיוון שעשרות אנשים נחשפו לסרטון'".

השר סמוטריץ' קרא "למנות פצ"ר חדש מחוץ למערכת", בטענה כי אין ישנו צורך להשיב את האמון "שהמערכת פועלת לטובת לוחמי צה"ל ולא נגדם"

שר האוצר אמר כי הוא לא מופתע מהאירוע, ודרש "חקירה עצמאית ובלתי תלויה, מחוץ לפרליקטות שמצויה בניגוד עניינים מובהק". בנוסף, קרא להעניק חסינות מהעמדה לדין "לקצינה שחשפה את האמת, בתקווה שזה יעודד גורמים נוספים לחשוף הדלפות".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר כי התפטרותה של תומר-ירושלמי הייתה הכרחית. "אין חולק על כך, היא ביצעה מעשים שפוגעים בצה"ל ובאמון הציבור בו. אף אחד לא מעל החוק, והוא מחייב את כולם". ראש הממשלה לשעבר בנט קרא "למצות את הדין עם כל המעורבים".

שר החינוך יואב קיש קרא לחקירה מהירה "בניגוד למריחה 'הבזויה' בשנה האחרונה". "עלילת הדם הנוראית הזו כנגד חיילי צה"ל, שפגעה בשמה הטוב של מדינת ישראל, בחיילנו הגיבורים ובחטופינו, נוצרה על ידי הפרקליטה הצבאית הראשית שהחליטה שהיא החוק", נכתב ברשת X.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "הפצ"רית התפטרה וכך ראוי. מי שמעליל עלילות דם על חיילי צה"ל אינו ראוי ללבוש את מדי צה"ל. כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוחבה - ייתן את הדין". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס להתפטרות וכתב: "הבאה בתור, היועמ"שית העבריינית".

כאמור, מוקדם יותר היום הגישה הפרקליטה הצבאית הראשית את מכתב התפטרותה לרמטכ"ל זמיר. תומר-ירושלמי, כתבה כי היא לוקחת אחריו מלאה על הדלפת הסרטון בבסיס שדה תימן לתקשורת, והסבירה כי ניסתה לפעול מול קמפיין נגדי שהופעל מול מערכת אכיפת החוק.