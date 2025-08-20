חוק הגיוס במוקד: נציגי החרדים נועדו עם ביסמוט | פרסום ראשון

מומלצים -

חוק הגיוס במוקד: נציגי החרדים נועדו עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, כך מפרסם הערב (רביעי) לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן. גורם שנכח בדיון אמר ל-i24NEWS כי "במהלך הפגישה, סוכם על גיבוש עקרונות לחוק הגיוס, עוד בטרם כינוס הדיון הבא בוועדה". מדובר בשיטה מנוגדת לזו שנקט בה קודמו חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שקיים דיונים טרם גיבוש הנוסח.

עוד נודע, כי בין הנוכחים בפגישה, שנערכה אמש: השר לשעבר אריאל אטיאס המשמש כנציג ש"ס, וחברי הכנסת אורי מקלב ויעקב אשר שמייצגים את יהדות התורה. לצידם, נכח גם ראש עיריית בני ברק לשעבר מרדכי קרליץ, מי ששימש בעבר גם חבר בוועדת טל וחבר בוועדה הממלכתית לחקר אסון מירון. על פי דיווח באתר "בחדרי חרדים", קרליץ משמש כיועץ של נתניהו בנושא חוק הגיוס.

נזכיר, כי אמש פורסמו ב-i24NEWS הקלטות של הודעות קוליות של חבר הכנסת מאיר פרוש. פרוש נשמע אומר בהקלטות כי הוא "לא ספק של הצבא לכוח אדם. מי שיושב ולומד צריך לקבל דיחוי. אני לא נותן לו יד, אני לא נותן לו מכסה - ואני לא שותף לו לכל השטויות האלו. ואם מישהו חושב שאפשר לעשות את זה, הוא פה חוטא, חוטא לעניין", אמר פרוש.

"כל מי שיושב ולומד צריך לקבל דיחוי. על תנאי זה הסכמנו, כשהיו צריכים את ההסכמה שלנו, הסכמנו לא למחות על זה שהולכים להקים פה מדינה בין הערבים (בשנת 1948). אבל שלא ייתנו לנו אורח חיים חרדי? על זה לא הסכמנו. אז אם אין לנו אורח חיים חרדי - שאף אחד לא יעשה לנו טובות".