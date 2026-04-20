לאחר פרסום הקלטות הרב צבי טאו אמש ב"מהדורה המרכזית", בהן הוא נשמע אומר כי "שילוב נשים יחליש את צה"ל, זה גורם לסרטן", במערכת הפוליטית מגיבים היום (שני) בזעם לדברים.

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן מסר כי "‏מה שמחליש ומזיק לנו הן אך ורק התבטאויות חשוכות כמו של הרב טאו נגד החיילות שלנו. ‏את תרומתן האדירה של נשים בצה"ל אף אחד לא יכול לקחת. ‏יש לנו עם של לביאות!".

ח"כ שרון ניר מישראל ביתנו הוסיפה: "צר לי שהרב לוקה בעיוורון בכל הנוגע לתרומתן של נשים ולוחמות בימים היסטוריים וגורליים לעם ישראל. לאורך ההיסטוריה הוכיחו הלוחמות בצה"ל כי עשייתן היא מרכיב חיוני בביטחון הלאומי וחלק בלתי נפרד מעוצמתו של צה"ל. במקום להדיר נשים, מוטב היה לרב בישראל שיאדיר את גבורתן של בנות ישראל. אני מאחלת לרב טאו רפואה שלמה".

יו"ר סיעת "הדמוקרטים" יאיר גולן: "הרב טאו הוא חרפה. ערב יום הזיכרון, בזמן שאומה שלמה מתייחדת עם בניה ובנותיה שנפלו על הגנת המדינה, הוא מכנה לוחמות בצה"ל כסרטן. והוא לא לבד. סביב הממשלה הזו פועלת קבוצה של קנאים וקיצוניים - ראש השב"כ זיני, שר התקשורת קרעי, אבי מעוז - כולם מנסים לכפות על הציבור תפיסת עולם קיצונית, אנטי ליברלית ואנטי ציונית".

"אני מצדיע ללוחמות ישראל - בעבר ובהווה - שמוכיחות פעם אחר פעם מקצועיות, אומץ ומסירות שאין להם תחליף. הן חלק בלתי נפרד מביטחון ישראל. לא ניתן לפגוע בנשים. לא בצה"ל, לא במרחב הציבורי, ולא במדינת ישראל הדמוקרטית שנבנה מחדש. אנחנו נחליף אותם ונחזיר למדינת ישראל הנהגה עם עמוד שדרה ליברלי-ערכי מפלדה מחושלת", הוסיף גולן.

כזכור, אמש חשף כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן, הקלטות בלעדיות של הרב טאו, מבכירי הרבנים בציונות הדתית, בהן תקף בחריפות את בג"ץ ואת מגמות שילוב הנשים בצה"ל ובמערכות נוספות במדינה.

בין היתר, בהקלטה נשמע הרב טאו אומר עוד כי "...הם לא ישקטו ולא ינוחו עד שהרבנות הראשית תיראה אחרת".

הדברים פורסמו על רקע פסיקת בג"ץ המחייבת את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן בבחינות ההלכה לראשונה. לפי ההחלטה, שש נשים נרשמו לבחינות, וארבע מהן צפויות להיבחן כבר בשבוע הקרוב.

במקביל נמשך המאבק הציבורי סביב המהלך, כאשר גורמים חרדים ודתיים קוראים לעצירת יישום הפסיקה ואף להקפאת כלל מבחני ההסמכה, בטענה לפגיעה במסורת ההלכתית ובסמכות הרבנות הראשית.