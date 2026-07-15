אושר סופית חוק "הלומי הקרב", יו"ר הקואליציה: "זה רגע היסטורי"

מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) סופית את חוק "הלומי הקרב", שקודם על ידי יו"ר הקואליציה אופיר כץ, בשיתוף פעולה בין הקואליציה לאופוזיציה.

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החוק מעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה להלומי קרב, שתעניק להם מעמד משפטי ותכיר במאפיינים הייחודיים של פגיעתם. בנוסף, נקבע כי הלומי הקרב יקבלו טיפולים מותאמים אישית באמצעות אגף השיקום במשרד הביטחון.

עוד כולל החוק הרחבה של ועדת הסיוע, לצד תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים, שיוקצו לזכאויות, תגמולים ופיצויים עבור הלומי קרב ובני משפחותיהם, בהתאם לצורכיהם.

יו"ר הקואליציה אופיר כץ מסר: "היה לי הכבוד להוביל את הצעד הזה. הגיבורים האלו נלחמו בשבילנו ואנחנו נילחם למענם. זה רגע היסטורי, מגיע להם הכול. תמיד אמשיך לפעול למען הלוחמים שלנו".