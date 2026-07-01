יו"ר מפלגת "ישר" והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ישב לריאיון בלעדי עם i24NEWS, בערב השקת הקמפיין של מפלגתו - והתייחס לתוכניותיו הפוליטיות לקראת הבחירות הקרובות. "אנחנו נפתח פרק חדש בתולדות ישראל. פרק טוב בהרבה, כי ישראל חייבת לנצח - והיא תנצח", אמר.

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איזנקוט אמר כי "המטרות שלי להקים ממשלה ציונית ממלכתית, עם הסכמה לאומית רחבה ככל האפשר". עם זאת, הוא הדגיש כי אין בכוונתו להוביל למבוי סתום: "שלא תהיה משותקת, שתדע לקחת החלטות קשות". גם מעל הבמה בערב ההשקה, מול קהל תומכים נלהב, חזר על התחייבות זו ואמר: "עם שותפיי נפעל להקים ממשלה ציונית, מאוחדת וראויה".

איזנקוט בחר שלא להתחייב באופן בלעדי שמפלגתו תרוץ עצמאית, והסביר כי השיקול המרכזי שלו הוא השגת ניצחון והקמת קואליציה יציבה.

"מאחר ומה שמנחה אותי זו המטרה לנצח... יש עוד 120 ימים", אמר, "אני אעשה הכל שישר תהיה הגדולה ביותר. יחד עם זאת, ברור לי שצריך לצרף שותפים כדי שתהיה קואליציה רחבה ככל הניתן". כאשר נשאל האם כוונתו לחיבורים ברמת המפלגה עוד לפני הבחירות, סיכם איזנקוט כי "לא קואליציה ולא מפלגה. אני אעשה רק צעדים שמבחינתי תורמים לניצחון".

פחות מארבעה חודשים מפרידים כעת בין ההבטחות על הבמה לבין המבחן האמיתי בקלפי. במערכת הבחירות הגורלית הזו, מפלגה בת חודשים ספורים בלבד מבקשת לטפס את כל הדרך אל הפסגה. האם סיפורו של גדי איזנקוט יגיע בסופו של דבר עד לשכת ראש הממשלה? ימים יגידו.