ברקת: "חרם אירופאי על נשק ישראלי - כמו לירות לעצמם ברגל"

ברקע הביקורת והסערה שעורר: שר הכלכלה ניר ברקת (הליכוד) התראיין אמש (רביעי) לתוכנית "המועדון העסקי" עם טל שנהב, ודן בסוגיות הנמצאות על סדר היום הישראלי. בראשית דבריו התייחס לאמירתו של ראש הממשלה בנמין נתניהו, בנושא "כלכלת ספרטה", והסביר: "מסכים איתו בכך שאנחנו חייבים להיות תלויים ככל הניתן בעיקר בעצמנו בנושא של נשק ביטחון, סבלנו במלחמה הזאת מכמות הפעמים שעצרו את התחמושת והציוד אלינו, ואסור שזה יקרה שוב".

"המדינות באירופה צריכות להבין שהמשמעות של חרם על נשק ישראלי - היא כמו לירות לעצמם ברגל", הוסיף, "היום, העולם מבין שהנשק הישראלי טוב, ומי שלא רוצה אותו - שיילך לחפש את החברים שלו". בהמשך דבריו, התייחס לדיווחים על הרחבה אפשרית של הסכמי אברהם, זאת לאחר הפסקת האש ברצועת עזה. "האינדונזים והסעודים חיכו לשמוע אם יש פתרון לסוגייה כדי שיצטרפו להסכמים", ציין.

הוא הוסיף כי "בכל מקרה - צריך לפרק את הרשות הפלסטינית בדיוק כמו את חמאס, היא אינה מכירה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי". ברקת תקף את קטאר ומעורבותה ברצועת עזה: "ג'יהאדיסטים, זאב בעור של כבש ואסור לנו להתבלבל מכך שהאמריקנים מסתדרים איתם טוב. הייתי רוצה ללחוץ אותם לשנות את דרכם מלתקוף את מדינת ישראל".

בסיום דבריו, התייחס לביקורת שספג על טיסותיו הרבות לחו"ל. "זה הזוי - היו צריכים לבקר אותי אם לא הייתי טס, כי תפקידי הוא לקדם את הקשרים של ישראל בעולם", אמר, "הביקורת הזו שטוחה ולא רצינית, ואף אחד לא שואל מה אנחנו עושים בחו"ל. חוץ מזה, אני טס על חשבון עצמי כבר 23 שנה".