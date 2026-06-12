תראו מי מבקר: מה מפחיד את האופוזיציה במינוי של עו"ד ראבילו?

בשבוע שעבר השתוללו באופוזיציה על בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה הבא. העתירות מיד הוגשו לבג"ץ ושם זעקו על הליך בחירה פסול. אלא שנראה שההתנגדות בשמאל למינוי הזה היא כמעט אוטומטית; הם עשו זאת בעבר לדוד זיני, הם עשו זאת לרומן גופמן, ולמעשה לכל מינוי של הממשלה הזו.

אבל מה הם באמת יודעים עליו חוץ מהייצוג המשפטי שנתן לראש הממשלה בנימין נתניהו במספר עתירות בעבר, וממה הם כל כך חוששים?

אושי דרמן יצא לבדוק את הסיפור של המשפטן המוערך שצמח מלמטה, ומצא תמונה מורכבת בהרבה מהכותרות הפוליטיות המגמתיות. מתברר שמאחורי ההתקפות האחרונות עומד משפטן בכיר, שנתקע לא פעם בתקרת זכוכית במערכת הציבורית - רק בגלל הכיפה שעל ראשו.