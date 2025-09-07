עדיף מאוחר: הממשלה תאשר מערך "הסברה ישראלית"

מומלצים -

כמעט שנתיים מתחילת מלחמת "חרבות ברזל" הממשלה צפויה לאשר הבוקר (ראשון) בשעה 11:00 את הקמתו של "מערך לדיפלומטיה ציבורית" במשרד החוץ. למעשה מדובר בגוף חדש שנועד לבצע הסברה במערכה הבין-לאומית.

כמו כן, יקבע כי במידת הצורך, ניתן יהיה למנות ראש מערך (פרויקטור הסברה) באופן פטור ממכרז. בפועל, המטרה זהה לזו של משרד ההסברה שהיה בזמנו ברשותה של השרה לשעבר גלית דיסטל-אטבריאן. המערך החדש יוכל להעסיק בלוגרים וכוכבי רשת "מומחים בדיגיטל וברשתות החברתיות" כדי להילחם בהפצת פייק ניוז ושיח שנאה נגד ישראל ברשתות החברתיות.

כבר בנובמבר האחרון הממשלה אישרה פה אחד להוסיף 545 מיליון שקלים להסברה הישראלית בעולם לשנת 2025. התוספת התקציב סוכמה כחלק מההסכם בין סיעת "הימין הממלכתי" ל"הליכוד". לפי ההסכם, שר החוץ סער יהיה אחראי על ההסברה הבין-לאומית, ולצורך כך המשרד יתוגבר תקציבית באופן משמעותי. "שר החוץ יוביל תוכנית פעולה לניהול המערכה התודעתית. במסגרת זאת, הטיל השר סער בשבוע שעבר על מנכ"ל משרד החוץ עדן בר-טל לבצע עבודת מטה לגיבוש אסטרטגיה סדורה ותוכנית פעולה", נמסר מטעם משרד החוץ.