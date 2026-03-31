נאום "10 המכות" של נתניהו: "איראן לא יכולה לאיים עלינו יותר"

היום ה-32 למבצע "שאגת הארי": ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שלישי) הצהרה מיוחדת, יממה לפני ערב ליל הסדר. "ערב חג החירות הזה, ישראל חזקה מאי פעם. כל העולם שומע את שאגת הארי שלנו במאבק שלנו נגד משטר הרשע באיראן, מאבק שבו יש לנו הישגים עצומים, הישגים ענקיים. אבל בו בזמן יש גם מחירים כואבים - רק אתמול איבדנו ארבעה מטובי בנינו", אמר בראשית דבריו,

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"במלאת חודש למערכה המשותפת שלנו ושל ארצות הברית, אנחנו כותשים בשיטתיות את משטר האימים שקרא במשך עשרות שנים 'מוות לאמריקה, מוות לישראל'. נכון, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. וגם בדור הזה משטר האייתוללות עשה מאמץ אדיר לכלות אותנו, להשמיד אותנו, להשתלט על המזרח התיכון, לאיים על העולם כולו", אמר.

"עכשיו אני רוצה להגיד לכם שבמהלך השנים, כל אלה עלו לאיראן כמעט טריליון דולר. ועכשיו אפשר לומר - הטריליון ירד לטמיון. אבל המחיר שגבינו מאיראן, המחיר הזה לא הסתכם רק בכסף", הוסיף נתניהו.

"ברוח חג הפסח הקרוב אלינו, הנחתנו מתחילת מלחמת התקומה עשר מכות על ציר הרשע: מכת חמאס בעזה, מכת חיזבאללה בלבנון, מכת אסד בסוריה, מכת ארגוני הטרור ביהודה ושומרון, מכת החות'ים בתימן, ועוד חמש מכות איראן: מכת הגרעין, מכת הטילים, מכת תשתיות המשטר, מכת כוחות הדיכוי, ומכת בכורות - ובמקרה שלנו, מכת בכירים: מהרודן חמינאי, דרך מדעני הגרעין, בואכה רבי-המרצחים של משמרות המהפכה והבסיג'. שלא לדבר קודם לכן על נסראללה, הנייה, דף, סינוואר ועוד ועוד ועוד", הזכיר.

נתניהו הוסיף: "אחרי עשר מכות מצרים, מזכיר לכם שפרעה עדיין ניסה לפגוע בבני ישראל - כולנו יודעים איך זה הסתיים. כך גם המערכה מול ציר הרשע של איראן".

לדבריו, המערכה עדיין לא תמה. "אבל כבר עכשיו אפשר לומר שכנגד עשר המכות שספגו אויבינו, השגנו עשרה הישגים כבירים במבצעים 'עם כלביא' ו'שאגת הארי' ובמלחמת התקומה כולה", פירט נתניהו:

1. יצרנו היפוך אסטרטגי: "לפני שני המבצעים איראן ביקשה לחנוק אותנו, היום אנחנו חונקים אותה. משטר האייתוללות באיראן חלש מאי פעם ומדינת ישראל חזקה מאי פעם".

2. הראינו לעולם את הסכנה שאיראן מהווה לאנושות כולה: לפני המבצעים רוב העולם לא שעה לאזהרות שלנו, אך היום אין מי שלא מבין את גודל הסכנה. יש כאלה שאומרים לי בשיחות פרטיות: 'ראש הממשלה, אנחנו מבינים, אנחנו מפחדים לומר את זה, אבל אנחנו מבינים'. ויש כאלה שאומרים: 'אנחנו מבינים וברוך השם גם פועלים'".

3. לפני המבצעים נלחמנו לבד נגד איראן - היום אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם ארצות הברית, בשיתוף פעולה היסטורי וחסר תקדים: לא רק שחיזקנו את הברית עם ארצות הברית, אנחנו גם יוצרים בריתות חדשות עם מדינות חשובות באזור נגד האיום האיראני המשותף, ואני מקווה שבקרוב, אזרחי ישראל, אני אוכל לספר לכם יותר על הבריתות החשובות האלה.

4. ערערנו את היסודות של משטר הטרור שלפני המבצעים הוא נראה כל-יכול: היום בעקבות 'עם כלביא', המחאה האדירה שבאה בעקבותיו, ובעקבות מכות המחץ שנחתנו על איראן ב'שאגת הארי' - הצלחנו לזעזע את המשטר הזה, ואני אומר לכם שבמוקדם או במאוחר סופו ליפול".

5. פגענו קשות והרחקנו מעל ראשנו שני איומים קיומיים: לפני שני המבצעים איראן שעתה קדימה לפתח נשק גרעיני ועשרות אלפי טילים בליסטיים. ב'עם כלביא' הרחקנו מעלינו את האיום המיידי של התחמשות איראן בנשק גרעיני ובטילים בליסטיים רבים, וב'שאגת הארי' הבאנו הישג משלים בכתישת היכולת התעשייתית של המשטר לייצר את כלי המשחית הללו

6. שברנו את כוחם של צבאות הטרור של איראן שהקיפו אותנו בטבעת חנק: זה נכון, יש להם עדיין יכולת שיגורית לאיים עלינו, אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו, לשגר רבבות טילים בליסטיים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל.

7. ביססנו רצועות ביטחון עמוק מעבר לגבולותינו: בעזה - ביותר ממחצית שטח הרצועה. בסוריה - מכתר החרמון ועד הירמוך. ובלבנון - באזור חיץ נרחב שמסכל איום פלישה ומרחיק את איום ירי טילי הנ"ט על יישובינו.

8. שינינו את תפיסת הביטחון שלנו: אנחנו אלה שתוקפים ויוזמים, ואנחנו אלה שמפתיעים את אויבינו.

9. הוכחנו שמערכת ההגנה האווירית שלנו היא המערכת הטובה ביותר בעולם: אני רוצה לספר לכם, כל כך הרבה מדינות פונות אלינו ומבקשות את עזרתנו כי הם יודעים שאנחנו מספר אחת בהגנה וגם מספר אחת בהתקפה.

10. הראינו את החוסן המופלא של עם ישראל וגם של כלכלת ישראל, שבזמן מלחמה שוברת שיאים.

ראש הממשלה הוסיף: "אזרחי ישראל, השגנו את ההישגים המזהירים הללו הודות לכם. הודות לאמונה שלנו ולכוח שלנו, שהם הערובה להבטחת קיומנו. אויבים באים והולכים, אבל היכולת והנחישות שלנו לעמוד מולם ובשעת הצורך להכות אותם שוק על ירך - אלה הדברים שמבטיחים את עתידנו".

"הפכנו יחד את ישראל למעצמה אזורית ובתחומים מסוימים אף למעצמה עולמית. השגנו זאת בזכות המפקדים והלוחמים האמיצים שלנו בסדיר ובמילואים, בזכות הנופלים גיבורי ישראל, בזכות העמידה האיתנה שלכם אזרחי ישראל, ובזכות ההחלטות האמיצות שקיבלנו בממשלת ישראל".

בהמשך דבריו, נתניהו תקף את התקשורת ואת האופוזיציה. "ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לשאול את יושבי האולפנים ודוברי האופוזיציה - מה קרה לכם? בזמן מערכה קיומית, במקום להתפתות לפוליטיקה קטנה, תרימו את המורל של הצד שלנו ולא של האויב. תתחברו לרוח העם, לרוח הגבורה, לרוח הניצחון של הלוחמים האדירים שלנו. מלוחם חיר שמסתער קדימה בעזה ובלבנון, ועד הטייס שחוצה את שמי טהרן. הלוחם הישראלי עז כנמר, קל כנשר, גיבור כארי".