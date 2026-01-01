ההקלטה שחושפת את עמדת הרב הבכיר בדגל התורה על חוק הגיוס

בכיר רבני דגל התורה, הרב יהושע אייכנשטיין, מי שמונה על ידי רבני דגל התורה לטפל בחוק הגיוס יוצא נגד חוק הגיוס כפי שהוא מנוסח כעת. בהקלטות שנחשפו הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS, נשמע הרב אומר "אני לא מבין מה רוצים בכלל. אני לא חלק מהחוק. אני לא חלק מזה".

עוד ניתן לשמוע בהקלטות את הרב אומר: "לספוג יעדים זה לא בסדר, זה לא טוב. אם אומרים צריך לגייס 50% זה לא בסדר, אי אפשר לדבר על דבר כזה".

הרב תקף בדבריו את חברי הכנסת החרדים: "המטרה של חברי הכנסת זה תקציבים. הם לא דואגים לתורה של הישיבות". עוד הוא תקף כשאמר: "זה משהו נורא. והכי גרוע הוא, מה עושים, איפה שולחים את הבחורים האלה?!".

הרב התייחס גם לחרדים שכן יתגייסו בעקבות היעדים של חוק הגיוס, ותקף: "מקימים להם מסגרות שמתאימים להם. שולחים בחורים, לאיפה שולחים אותם. לשמד, איפה שולחים אותם?". השואל מקשה על הרב הבכיר: "חשמונאים זה לא מספיק?", ועל כך משיב הרב: "לא, חשמונאים זה לא בסדר".

