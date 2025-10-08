ראשי האופוזיציה נפגשו "לתיאום מהלכים" - בלי תמונה משותפת

יו"ר האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד הודיע היום (רביעי) כי ראשי מפלגות האופוזיציה קיימו מפגש תיאום, שעסק "בתיאום מהלכים להפלת הממשלה כבר במושב החורף הקרוב והקמת ממשלת תיקון וריפוי בישראל". בין הצעדים שהוחלטו - הימנעות מקיזוזים, מהלך המאפשר היעדרות של ח"כ מהמליאה, בכנסת.

מושב החורף של הכנסת צפוי להיפתח בסוף החודש. בהודעה משותפת לראשי המפלגות, בה היו בנוסף ללפיד, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, חבר הכנסת גנץ וחבר הכנסת ליברמן, נכתב כי הקבוצה "קראה למימוש תוכנית הנשיא טראמפ להשבת כל 48 החטופים והחטופה". בנוסף, הם הציעו רשת ביטחון לקיום העסקה. נציין כי ראשי המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"מ, לא לקחו חלק בפגישה.

מוקדם יותר השבוע, נפגש ראש האופוזיציה לפיד עם ראש הממשלה לשעבר בנט, הפגישה בין השניים עסקה "במהלכי תיאום הגוש לקראת הבחירות הבאות", לשון ההודעה.

לאחרונה פרסמנו במהדורה המרכזית סקר מנדטים עדכני, ממנו עולה כי במידה והיו מתקיימות היום בחירות, הליכוד הייתה זוכה ל-33 מנדטים, ומפלגת "בנט 2026" של ראש הממשלה לשעבר ל-15 מנדטים. לפי הסקר, מפלגתו של יו"ר האופוזיציה לפיד - זוכה ל-4 מנדטים בלבד.