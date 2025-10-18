נתניהו מבקש לשנות את שם המלחמה - כמה זה יעלה למשק?

תהיה תקומה כספית? מזכיר הממשלה פרסם הערב (שבת) את טיוטת ההצעה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשנות את שם המערכה ממלחמת "חרבות ברזל", ל"מלחמת התקומה". מההצעה, עולה כי עלות השינוי תעלה למשלם המיסים לא פחות משני מיליון שקלים. ההצעה תוגש לשרים להצבעה מחר בבוקר.

"ביום שבעה באוקטובר 2023 פתחו מחבלי החמאס במתקפה רצחנית על מדינת ישראל. במסגרת המלחמה שנפתחה בתאריך זה, ששמה הזמני היה 'חרבות ברזל', פעלו צה"ל וגופי הביטחון של מדינת ישראל בשבע חזיתות שונות", נכתב בהצעה שתוגש לממשלה.

"כעת, מוצע כי שמה הרשמי של המלחמה יהיה 'מלחמת התקומה'. זאת, על רקע האופן שבו נפתחה, התפתחותה לכדי מערכה בשבע חזיתות שונות, ובהיותה של מלחמה זו אבן דרך בתקומת מדינת ישראל", צוין.

מנגד באופוזיציה יבקשו בהצעת חוק לשנות את שם המלחמה למלחמת "שמחת תורה". ח"כ גלעד קריב כתב ברשת X: "מחר בבוקר נניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לכינוי המלחמה הארוכה בתולדות ישראל בשם מלחמת שמחת תורה. למרות כל הנסיונות והאיפור הכבד – נתניהו לא יצליח למחוק את אות הקין ממצחו".

כאמור, כבר לפני יותר משנה, ביום ציון שנה למתקפת וטבח חמאס, הציע במהלך ישיבת ממשלה נתניהו לשנות את שם המלחמה, ואמר כי זו "מלחמת התקומה". "היום לפני שנה, פתחו מחבלי החמאס במתקפת פתע רצחנית נגד ישראל. מאז אותו יום שחור אנחנו נלחמים, זוהי מלחמת הקיום שלנו - 'מלחמת התקומה'", אמר.