"מסע בחירות": הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך והסוקר צוריאל שרון עם המחלוקות הכי נפיצות כל הדרך אל הקלפי, והאנשים שמאחורי הסקרים. והערב (שני) - המסורתיים החדשים. מתופעת בן צור ואהבת השם גורדון - ועד אלפי ישראלים שמחפשים במה להיאחז אחרי טראומת 7 אוקטובר.

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יצאנו לפגוש את הזמר שחר טבוך ואת אמא של עומר אדם, שרון, שעוסקת בכל הקשור לחזרה למסורת ליהדות של פעם. "כל היופי בדת זה שכל אחד שמתחזק יכול לקחת משהו אחד. זה כל היופי באמונה, שהיא לא שחור או לבן", אומר שחר.

"אני רואה את כולנו יהודים, ובעיקר ובהכרח מאז 7 באוקטובר שכולנו נזכרנו והבנו שנרצחנו על יהדותנו - ולא על זה שאנחנו ימין, שמאל, דתיים, חילונים", אומרת שרון אדם, "אני רואה את זה שכולנו על הרצף של יהדות, ואנחנו לא מבקשים אחידות - אנחנו רוצות ומבקשות היום אחדות, כי אם לא נהיה באחדות - לא נהיה פה".

בסקר שערכנו שאלנו האם חל שינוי במידת האמונה והמסורתיות שלכם מאז ה-7 באוקטובר. 55% טענו כי לא חל שינוי, 33% טענו כי התחזקו - ו-13% טענו שדווקא התחושה הזו פחתה.

שאלנו גם איזו מפלגה ביניכם מחוברת יותר למסורת היהודית. 20% השיבו כי אף אחת מהמפלגות, 19% ענו כי הציונות הדתית, 16% טענו שהליכוד, 10% ש"ס,10% עוצמה יהודית ו-8% מפלגת "ישר".

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