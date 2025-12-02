סערה בדיון על חוק פיצול היועמש"ית: ח"כ משה סעדה איים על איסמן - "כולם יחקרו"

דיון בחוק פיצול היועמ"שית נערך היום (שלישי) בוועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, בראשות ח"כ שמחה רוטמן. כבר בתחילת הדיון התעוררה סערה כאשר ח"כ משה סעדה מהליכוד השתלח במשנה ליועמ"שית גיל לימון ובפרקליט המדינה עמית אייסמן ואיים כי "כולם ייחקרו". במקביל, רוטמן הודיע שכבר בשבוע הבא תחל הקראת החוק - משמע בקואליציה נחושים להזדרז איתו.

סעדה תקף את חוות הדעת שהוצגה על ידי הייעוץ המשפטי בטענה כי "היא לא משפטית אלא פוליטית - ורצופת שקרים". בנוסף לפרקליט המדינה איסמן אמר: "אני אומר לך עמית - היועמ"שית, אתה, מנהל מחלקת הבג"צים - כולם ייחקרו". סעדה הוסיף כי איסמן אמר למתמחה שלו "אמירות קשות בעלות אופי מיני".

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הגיבה אתמול להצעות החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולשינוי אופיו ומהותו. "ההצעות הופכות את היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי מגורם ממלכתי המחויב לאינטרס הציבורי לעורך הדין של השלטון. אישור הצעות החוק יוביל לפגיעה ביסודות המשטר, בשלטון החוק, במאבק בשחיתות השלטונית ובזכויות האדם".

לפי שתי הצעות חוק שהוגשו על ידי חברי כנסת מהליכוד, תפקיד היועצת המשפטית לממשלה יפוצל לשני תפקידים: יועצת משפטית לממשלה, ותובע כללי שיהיה אמון על ניהול התהליכים הפליליים מטעם המדינה.