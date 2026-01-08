היועמ"שית לקיש: "אין להמשיך לממן מוסדות חינוך חרדים"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה הבוקר (חמישי) לשר החינוך יואב קיש כי "אין להמשיך לממן מוסדות חינוך חרדים שלא מחייבים לימודי ליבה".

בפנייתה לשר ציינה היועמ"שית כי "מצב שבו המדינה ממשיכה לתקצב מוסדות שאינם עומדים בהוראות הדין אינו יכול להימשך. נדרש לגבש ולהפעיל תכנית פיקוח ואכיפה אפקטיבית בהקדם. עמידה בחובת לימודי הליבה, הכשרת מורים, מדידה ודיווח - מהווה תנאי סף להמשך התקצוב".

רק לפני מספר ימים ראש הממשלה בנימין נתניהו הקים ועדת שרים מיוחדת לעניין שמטרתה למצוא דרך עקיפה להמשיך את התקצוב. במכתבה, היועמ"שית תוקפת את ההחלטה הזו: "מתעורר חשש כי החלטת הממשלה על הקמת ועדת השרים התקבלה בהליך פגום. תכליתה היא לפטור את מוסדות הרשתות מחלק מן החובות החלות עליהן ולסכל את גיבושו של מתווה פיקוח ואכיפה מקצועי ואפקטיבי, במסווה של גיבוש מדיניות".

נזכיר כי אתמול, בהרב-מיארה הוציאה הודעה לבג"ץ, לפיה יש לבטל את צו הביניים מהשבוע שעבר שמורה על הקפאת העברת התקציב לחינוך החרדי, עד לקבלת הודעה אחרת. ההודעה מגיעה לקראת הדיון הצפוי בעתירה בבג"ץ.

בהודעה שנשלחה לבג"ץ כתבה היועמ"שית: "בנסיבות אלה, וכפי שיוסבר להלן, לעמדת המשיבים, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על ביטולו של צו הביניים שהוצא במסגרת העתירות, ולהשהות, בכל דרך דיונית שיקבע בית המשפט הנכבד, את בירור שאלת הצורך בקיזוז, שתתברר במלואה לאחר שיתגבשו כלים מעודכנים ואפקטיביים יותר לפיקוח, שיוכלו להציג נתונים ברורים ביחס לעמידת המוסדות הקבועות בדין".