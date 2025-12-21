היועמ"שית: "ועדת החקירה הלאומית לא תגיע לחקר האמת"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה הערב (ראשון) שהיא מתנגדת לועדת חקירה ממלכתית-לאומית של הקואליציה בטענה כי היא "לא תאפשר להגיע לחקר האמת, יש בה העדפה לשיקולים פוליטיים".

"המתווה המוצע רצוף פגמים מהותיים, שלא יאפשרו להפיק לקחי אמת, תוך העדפת שיקולים פוליטיים על פני עקרונות של חקירה עצמאית, בלתי תלויה ומקצועית", נכתב בחוות הדעת ששלחה לשר המשפטים יריב לוין המשנה ליועמ"שית, אביטל סומפולינסקי.

"עמדתנו היא שוועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המתאים הקיים בדין לחקירת היבטי הליבה של אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה. זהו המנגנון הייעודי, הייחודי והעצמאי, אשר קבע המחוקק לחקר אירועים בעלי חשיבות ציבורית עליונה", הוסיפה סומפולינסקי.

"לעומת זאת, הוועדה שמוצע עתה לכונן לוקה בפגמים מהותיים ביותר: המתווה יוצר פוליטיזציה של הוועדה, אשר קיים חשש ממשי שהשיקולים הפוליטיים ידרסו את השיקולים המקצועיים החיוניים לחקר האמת, שסמכויותיה אינן הולמות את הרכבה - בהעדר שופט בכיר העומד בראשה, ושהמנגנון שנקבע בה מסורבל ויסכל את היכולת לחקור את האמת ולהסיק מסקנות אובייקטיביות".

עוד ציינה כי בשל הנסיבות החריגות של אירועי הטבח, יש להפחית את התלות של ועדת החקירה בממשלה, לשם הגברת אמון הציבור בחקירה ובתוצאותיה. בוודאי שהנסיבות אינן מצדיקות יצירת מנגנון אשר מגביר את התלות שלו בממשלה, והרכבו הוא פועל יוצא של שיקולים פוליטיים, נטען.

"הצעת החוק היא פרסונלית ופסולה, שאינה עומדת באמות המידה המשפטיות הנדרשות לחקיקה, וממילא אין בה כדי להביא לידי ביטוי את האינטרסים והזכויות כבדות המשקל הנדרשות לשם חקירה אפקטיבית של אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה. הצעת החוק היא דוגמא מובהקת לכשל הטמון ב'התכת הרשויות' במדינת ישראל, כאשר הממשלה שולטת למעשה בכנסת. בהקשר הנוכחי, הדבר בא לידי ביטוי בכך שהממשלה רותמת את הכנסת על מנת לעקוף את המסלול המתחייב ולייצר נתיב שמשרת את האינטרסים

הפרסונליים והפוליטיים של הממשלה וחבריה, תוך שימוש לרעה במסלול של 'הצעת חוק פרטית' מטעם חבר-כנסת כביכול".

"אשר על כן, אין מקום שהממשלה תתמוך בהצעת החוק, ותחת זאת עליה לפעול בהתאם לדין הקיים

ולהקים ועדת חקירה ממלכתית", קבעה בנוסף.