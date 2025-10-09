לפני ההכרזה: נתניהו שוב קרא להעניק לטראמפ נובל לשלום

יממה לפני ההכרזה הרשמית: ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא הערב (חמישי) להעניק לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרס נובל לשלום, זאת ברקע העסקה לשחרור חטופים והפסקת אש ברצעות עזה. בציוץ שפורסם בחשבון ה-X הרשמי של ראש הממשלה בשפה האנגלית, נכתב: "מגיע לו".

זו אינה הפעם הראשונה בה גורמים שונים ממליצים על הנשיא אמריקני לוועדת הפרס. מוקדם יותר השבוע, משפחות חטופים שלחו מכתב תקדימי לחברי הוועדה, בו הפצירו בהם להעניק לו את הכבוד. "לראשונה מזה חודשים רבים, יש בנו תקווה אמיתית שהסיוט שלנו יסתיים. אנו בטוחים, שהנשיא לא ינוח ולא יעצור עד אשר יושב החטוף האחרון, המלחמה תסתיים, והשלום והשגשוג יושבו למזרח התיכון", נכתב.

בפתח המכתב של משפחות החטופים נכתב: "אנו פונים אליכם כמשפחות שחוו אפלה שלא ניתנת לתיאור - משפחות שנקרעו מיקיריהם שבשבי, שחיות מדי יום עם הכאב של כיסא ריק סביב השולחן, ועם התקווה הנואשת שיקירינו ישובו הביתה. היום אנו פונים אליכם בהערכה רבה ותחושת דחיפות ובהילות, כדי להפציר בכם להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא דונלד טראמפ".

בהמשך ציינו כי לאחר כמעט שנתיים של סיוט, הגיעה לנקודת מפנה קריטית. "נחישותו של הנשיא טראמפ להביא שלום הפכה למציאות את מה שרבים אמרו כי הוא בלתי אפשרי. מרגע כניסתו לתפקיד, הוא הביא לנו אור בשעותינו האפלות ביותר", אמרו. זאת לדבריהם, באמצעות "מחויבותו הבלתי מתפשרת ומנהיגותו יוצאת הדופן" שהשיבה 39 מבני המשפחות הביתה.

בנוסף כתבו כי, מאמציו אפשרו למשפחות לקבור את יקיריהם בכבוד הראוי ולזכות לסגירת המעגל - זכות שחששו כי לעולם לא תינתן. "הנשיא טראמפ שם בראש סדר העדיפויות שלו את שחרור החטופים מאז תחילת כהונתו, והצליח להביא לשחרורם של עשרות אזרחים אמריקאים וכן חטופים ממדינות אחרות ברחבי העולם", אמרו.

קדם לכך מכתבו של ראש הממשלה מתחילת חודש יולי. המסמך הוענק לטראמפ על ידי נתניהו במהלך פגישתם בבית הלבן, כאשר ההמלצה נוגעת להישגים שכבר הושגו, בהם הסכמי אברהם. "הנשיא טראמפ הפגין מחויבות יוצאת דופן ובלתי מתפשרת לקידום השלום, הביטחון והיציבות ברחבי העולם. במזרח התיכון, מאמציו הובילו לשינויים דרמטיים וליצירת הזדמנויות חדשות להרחבת מעגל השלום והנורמליזציה", ציין רה"מ במכתב.

"מהבולטים שבהישגים הללו הוא תפקידו המרכזי של הנשיא טראמפ בקידום הסכמי אברהם", המשיך נתניהו. "הסכמים פורצי דרך אלה כוננו יחסים דיפלומטיים רשמיים בין ישראל לבין מספר מדינות ערביות, בהן איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו. פריצות דרך אלה עיצבו מחדש את פני המזרח התיכון, וסימנו התקדמות היסטורית לקראת שלום, ביטחון ויציבות אזורית. חזונו של הנשיא טראמפ ומנהיגותו הנועזת קידמו דיפלומטיה חדשנית, שאינה מבוססת על עימות וקיצוניות, אלא על שיתוף פעולה, דיאלוג ושגשוג משותף. מעטים המנהיגים שהשיגו פריצות דרך כה ממשיות לקראת שלום בפרק זמן כה קצר. בתקופה זו של שינוי היסטורי חסר תקדים, אינני יכול לחשוב על מועמד ראוי יותר מפרס נובל לשלום מאשר הנשיא טראמפ".

נתניהו אינו הראשון שהמליץ לאחרונה על טראמפ לקבלת פרס נובל. קדמו לו שני סנאטורים מארה"ב. האחרון שבהם, הנציג ממדינת ג'ורג'יה באדי קרטר, כתב בחודש יוני לוועדת הפרס כי הנשיא שיחק תפקיד "יוצא דופן והיסטורי" בכך שהוא סיים את "הסכסוך המזוין בין ישראל לאיראן ומנע מהמדינה התומכת הגדולה ביותר בטרור בעולם להשיג את הנשק הקטלני ביותר על פני כדור הארץ".

בשנה שעברה, עשה זאת גם חבר הקונגרס דארל איסה, רפובליקני מקליפורניה, בטענה שהניצחון של טראמפ בבחירות 2024 היה בעל "השפעה מדהימה" על השלום בעולם.