השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא להקריס את ההסכם עם לבנון, בטענה כי הדבר מסייע לחיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי על כל איום מיידי בשטח הלוחמים מגיבים: "אנחנו לא מגבילים שום חייל" - כך דיווח הבוקר (שישי) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך.

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השר לביטחון לאומי השיב ושאל מה צורת הטיפול מול איום מתהווה: "אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם?" - וזכה לגיבוי מהשרה סטרוק. "זה זוכה לביקורת מצד החיילים, שמרגישים שהם כמו במטווח". הרמטכ"ל השיב לדבריהם: "אתם רציתם הפסקת אש".

ראש הממשלה נתניהו הבהיר בישיבה כי האמריקנים מבינים את זכות ישראל להגן על עצמה, אליו הצטרף שר הביטחון כ"ץ שציין שוב כי "כל חייל יכול להגיב באופן מיידי". השר וסרלאוף התקיל אותו וציין כי לא ניתן לפעול מעבר לקו הצהוב. "יש יתרונות ויש חסרונות להפסקת האש, אבל אנחנו לא מסכנים שום חייל", השיב כ"ץ.

שגרירות ישראל בארצות הברית הודיעה מוקדם יותר כי המשא ומתן עם לבנון בוושינגטון יימשך גם היום, זאת בשל "התארכות הדיונים". אמש פרסמנו במהדורה המרכזית כי בוושינגטון מתכוננים לטקס חתימה על מזכר הבנות בין ישראל ללבנון, במסגרת המשא ומתן. טרם התארכות הדיונים, נודע ל-i24NEWS כי הטקס היה אמור להיערך בשעה 23:00.

במסגרת הדיונים שהתקיימו בין שני הצדדים, נבנתה תוכנית פיילוט לנסיגה ישראלית מלבנון שתתרחש תחת פיקוח אמריקני. התוכנית כוללת נסיגה של כוחות צה"ל משטח מצומצם בדרום לבנון, ובמקומו ייכנס צבא לבנון שיקבל שליטה בלעדית על השטח.

אמש התיר צה"ל לפרסם כי רב-סמל ראשון במיל' באסל סויד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת "סער מגולן" בחטיבה 7, נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון. באסל נפל לאחר שכלי רכב של כוחות גולני התהפך במרחב רב א-תלתין, אירוע שבו נפצע לוחם נוסף באורח בינוני.