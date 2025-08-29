היועמ"שית: "יש לבצע אכיפה נגד חייבים גיוס המבקשים לצאת לאומן"

מומלצים -

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הבהירה כי על המדינה לאפשר את ביצוע אכיפת מעצרם של העריקים שמבקשים לצאת לאומן. לדבריה, ההימנעות של הממשלה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני סותרת את חובת המדינה. ״יתרה מכך, לפי הדין, אין לממשלה או למי משריה, סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק כמתואר ולהורות לרשויות האכיפה להימנע מהפעלת סמכויות או אכיפת הדין״, ציינה.

עשרות אלפי חרדים עתידים להמריא בחודש הבא לאומן שבאוקראינה במסגרת תפילה לראש השנה בקברו של רבי נחמן מברסלב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך במהלך החודש מספר דיונים בנושא. באחד מהם היה בהשתתפות יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שהציף את הסוגייה לפיה אלפים מהם - עריקים משירות צבאי - עשויים להיעצר בשל כך בשדה. עוד נדע ל-i24NEWS כי "דרעי הציף את הנושא גם בפני לשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ - וגם שם לא מצאו פתרון".

ראש הממשלה תמך בעמדת המפלגה החרדית באומרו: "הם נוסעים לתפילה ולא לטיול, צריך למצוא להם פתרון". בהמשך, הוא הנחה את מנכ"לית משרדו לבדוק היתכנות לפתרון. מלשכת דרעי נמסר כי הוא עוסק זה שבועות בדיונים עם נתניהו, כדי לאפשר את נסיעתם של כ־50 אלף חרדים, להתפלל בראש השנה באומן. דרעי הציע לשקול מתווה מוסדר, כדי להבחין בין נסיעה לתפילה לבין נסיעה לצרכי נופש.

גם יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף ניגש לראש הממשלה בעניין. הוא ביקש להרחיב את מתווה טיסת תלמידי הישיבות העריקים גם לקבוצות חרדים נוספות שטסות לארצות הברית בתקופת החגים. לשון הפנייה: "אבקש בכל הכבוד להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני - הן במסעותיהם ל–770 בניו יורק, והן חסידויות נוספות שפנו גם הם בנושא כדוגמת סקווירא, באבוב, וויזניץ מאנסי ועוד, במקומות נוספים ברחבי העולם שבהם נוהגים להתאסף. גם עבורם מדובר בחוויה נשגבת שאין לה תחליף וחובה עלינו לאפשר להם את זה".

במקביל, לאחר הודעת הצבא על מעצרים צפויים בנתב"ג של משתמטים, יו"ר ארגון "מגן ומושיע" - הקרן לברכים נזקקים, ישראל פרוש, איים בראיון ברדיו קול חי, שהחברה החרדית תמחא במידה והדבר ימומש. "אם אנחנו לא נוכל לצאת לחו"ל - נתב"ג יהיה מלא עם אנשים שלנו, אנחנו לא נסכים. אנחנו נדע להביא 20 אלף איש לשדה התעופה ואנחנו בדלפקים , שאנחנו נחכה 80 אלף איש לא יוכלו לצאת", אמר.

עוד הוסיף: "אם נתב"ג יהיה סגור לצדיקים שרוצים לנסוע לאומן - אחרים גם לא יצאו. אם אנשים לא יוכלו לנסוע לאדמורים שלהם - גם אחרים לא יצאו. אנחנו מאמין בסופו של דבר שיסתדרו דברים, אם לא יסתדרו דברים ש גם אחרים יהיו בבעיה".